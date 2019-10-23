«Ривер Плейт» проиграл «Боке Хуниорс», но вышел в финал Кубка Либертадорес

Ответный полуфинал Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт» закончился со счетом 1:0. Гол на счету нападающего Хана Карлоса Уртадо.

«Ривер Плейт» выиграл противостояние с общим счетом 2:1 и вышел в финал турнира, который состоится 23-го ноября.

Второй полуфинал «Гремио» – «Фламенго» состоится 24-го октября в 3:30 по московскому времени. Первый матч закончился со счетом 1:1.