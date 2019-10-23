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  • «Ривер Плейт» проиграл «Боке Хуниорс», но вышел в финал Кубка Либертадорес

«Ривер Плейт» проиграл «Боке Хуниорс», но вышел в финал Кубка Либертадорес

23 октября 2019, 07:00
2

Ответный полуфинал Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс»«Ривер Плейт» закончился со счетом 1:0. Гол на счету нападающего Хана Карлоса Уртадо.

«Ривер Плейт» выиграл противостояние с общим счетом 2:1 и вышел в финал турнира, который состоится 23-го ноября.

Второй полуфинал «Гремио»«Фламенго» состоится 24-го октября в 3:30 по московскому времени. Первый матч закончился со счетом 1:1.

  • «Ривер» – действующий победитель турнира. В прошлом розыгрыше команда обыграла «Боку» с суммарным счетом 5:3 (2:2; 3:1).
  • Команда впервые в своей истории вышла в финал Кубка дважды подряд.

Источник: «Бомбардир»
Бока Хуниорс Ривер Плейт
Комментарии (2)
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InterMilLano1908
1571805896
Надеюсь Фламенго с Витей будет в финале
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Cules2013
1571827102
Гальярдо в ударе в Копе.
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