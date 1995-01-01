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    «Ривер Плейт» проиграл «Боке Хуниорс», но вышел в финал Кубка Либертадорес

    Ответный полуфинал Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс»«Ривер Плейт» закончился со счетом 1:0. Гол на счету нападающего Хана Карлоса Уртадо.

    «Ривер Плейт» выиграл противостояние с общим счетом 2:1 и вышел в финал турнира, который состоится 23-го ноября.

    Второй полуфинал «Гремио»«Фламенго» состоится 24-го октября в 3:30 по московскому времени. Первый матч закончился со счетом 1:1.

    • «Ривер» – действующий победитель турнира. В прошлом розыгрыше команда обыграла «Боку» с суммарным счетом 5:3 (2:2; 3:1).

    Источник: «Бомбардир»

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