Footy Headlines показали футболку сборной России для матчей Евро-2020

Интернет-СМИ Footy Headlines опубликовало изображение домашней футболки сборной России к чемпионату Европы-2020.

Футболка adidas с v-образным вырезом выполнена в красном цвете с белыми полосами на воротнике, плечах и манжетах, а также абстрактным узором на передней части. На рукавах присутствует синий цвет, вместе с другими элементами образуя перевернутый флаг страны.

«Девиз домашней футболки сборной России для Евро-2020 – «Искусство встречает спорт». Согласно задумке adidas, футболка указывает на связь между гражданами [страны], футболом и флагом», – сказано в материале Footy Headlines.