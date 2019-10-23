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  • Footy Headlines показали футболку сборной России для матчей Евро-2020

Footy Headlines показали футболку сборной России для матчей Евро-2020

23 октября 2019, 09:01
18

Интернет-СМИ Footy Headlines опубликовало изображение домашней футболки сборной России к чемпионату Европы-2020.

Футболка adidas с v-образным вырезом выполнена в красном цвете с белыми полосами на воротнике, плечах и манжетах, а также абстрактным узором на передней части. На рукавах присутствует синий цвет, вместе с другими элементами образуя перевернутый флаг страны.

«Девиз домашней футболки сборной России для Евро-2020 – «Искусство встречает спорт». Согласно задумке adidas, футболка указывает на связь между гражданами [страны], футболом и флагом», – сказано в материале Footy Headlines.

  • 13-го октября команда Станислава Черчесова досрочно вышла на Евро, обыграв сборную Кипра (5:0, 8-й тур квалификации).
  • В ноябре участники 1/4 финала ЧМ-2018 примут лидеров группы I бельгийцев и сыграют на выезде с командой Сан-Марино.
  • Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020-го года в 12-ти городах Европы, включая Санкт-Петербург. Полуфиналы и решающий матч примет лондонский «Уэмбли».

Источник: Footy Headlines
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (18)
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Skull_Boy
1571812368
Симпотно только у нас раскраска флага другая, а не серьская
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lek!
1571812573
Пора уже по сиспатичнее придумать , этой формой не удивили.
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vmonomah17
1571812871
При чем здесь флаг России, если на форме флаг Сербии (красно-сине-белый)?
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Stavropolets
1571817392
Ну сделали и сделали. Главное чтоб играли норм
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Axe111
1571821047
Обычка
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Холстомерия
1571822097
На рукавах почему перевернутый флаг России? Это не российский флаг. Неужели трудно поправить?
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Давид59
1571831534
... на рукавах присутствует синий цвет, вместе с другими элементами образуя перевёрнутый флаг страны. Что бы сказали на это суеверные? Хороший ли это знак?
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BRO_football
1571841216
Кого вы обманывайте? Судя по рукавам эта форма сборной Сербии! Если бы не герб на груди, то никто бы не отличил. Ну сложно что ли было эту белую полоску повыше нарисовать?
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exreporter
1571861137
дизайн ладно. цвет важен. Я всегда за что-то более такое алого оттенка. Чем малинового или бордового.
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alex1951
1572068934
Зачем флаг перевернули? Плохая примета..... Поменяйте...
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