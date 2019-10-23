Footy Headlines показали футболку сборной России для матчей Евро-2020

Интернет-СМИ Footy Headlines опубликовало изображение домашней футболки сборной России к чемпионату Европы-2020.
Футболка adidas с v-образным вырезом выполнена в красном цвете с белыми полосами на воротнике, плечах и манжетах, а также абстрактным узором на передней части. На рукавах присутствует синий цвет, вместе с другими элементами образуя перевернутый флаг страны.
«Девиз домашней футболки сборной России для Евро-2020 – «Искусство встречает спорт». Согласно задумке adidas, футболка указывает на связь между гражданами [страны], футболом и флагом», – сказано в материале Footy Headlines.
- 13-го октября команда Станислава Черчесова досрочно вышла на Евро, обыграв сборную Кипра (5:0, 8-й тур квалификации).
- В ноябре участники 1/4 финала ЧМ-2018 примут лидеров группы I бельгийцев и сыграют на выезде с командой Сан-Марино.
- Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020-го года в 12-ти городах Европы, включая Санкт-Петербург. Полуфиналы и решающий матч примет лондонский «Уэмбли».
Источник: Footy Headlines