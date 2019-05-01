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    Footy Headlines показали футболку сборной России для матчей Евро-2020

    Интернет-СМИ Footy Headlines опубликовало изображение домашней футболки сборной России к чемпионату Европы-2020.

    Футболка adidas с v-образным вырезом выполнена в красном цвете с белыми полосами на воротнике, плечах и манжетах, а также абстрактным узором на передней части. На рукавах присутствует синий цвет, вместе с другими элементами образуя флаг страны.

    «Девиз домашней футболки сборной России для Евро-2020 – «Искусство встречает спорт». Согласно задумке adidas, футболка указывает на связь между гражданами [страны], футболом и флагом», – сказано в материале Footy Headlines.

    • 13-го октября команда Станислава Черчесова досрочно вышла на Евро, обыграв сборную Кипра (5:0, 8-й тур квалификации).
    • В ноябре участники 1/4 финала ЧМ-2018 примут лидеров группы I бельгийцев и сыграют на выезде с командой Сан-Марино.
    • Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020-го года в 12-ти городах Европы, включая Санкт-Петербург. Полуфиналы и решающий матч примет лондонский «Уэмбли».

    Источник: Footy Headlines

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +107

      vmonomah17 15 минут назад

      При чем здесь флаг России, если на форме флаг Сербии (красно-сине-белый)?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1132

      lek! 20 минут назад

      Пора уже по сиспатичнее придумать , этой формой не удивили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1059

      Bozigit 22 минуты назад

      Из обратили внимание герб России похожие на усы Черчесова их можно было чёрного цвета сделать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7232

      Skull_Boy 24 минуты назад

      Симпотно только у нас раскраска флага другая, а не серьская

      1
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