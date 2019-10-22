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  • «Локомотив» – о победе над «Юве» в Юношеской лиге УЕФА: «Подтвердили статус одной из сильнейших академий в Европе»

«Локомотив» – о победе над «Юве» в Юношеской лиге УЕФА: «Подтвердили статус одной из сильнейших академий в Европе»

22 октября 2019, 18:36
3

«Локомотив» прокомментировал результат матча с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

«Молодежка показала класс и выиграла у «Ювентуса», ранее одержавшего две победы в двух стартовых турах Юношеской лиги УЕФА. Таблица нашей группы в Юношеской лиге – все только начинается! Подтвердили статус одной из сильнейших академий в Европе», – сообщается в твиттере клуба.

  • «Локомотив» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1, туринцы впервые проиграли в этом розыгрыше Юношеской лиги УЕФА.
  • После трех туров «Локомотив» набрал 4 очка и вышел на третье место в группе.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Локомотива»
Европа Локомотив (мол) Локомотив Ювентус
Комментарии (3)
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Mr Green
1571759155
Молодцы ребята. Но расслаблять булки рано)
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_Marqella_
1571759827
красавчики...))
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УхоГорлоНос
1571767136
Это хорошо, конечно, но у Локо нет ни 1 игрока хотя бы европейского уровня, воспитанного в академии
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