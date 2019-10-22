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    «Локомотив» – о победе над «Юве» в Юношеской лиге УЕФА: «Подтвердили статус одной из сильнейших академий в Европе»

    «Локомотив» прокомментировал результат матча с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

    «Молодежка показала класс и выиграла у «Ювентуса», ранее одержавшего две победы в двух стартовых турах Юношеской лиги УЕФА. Таблица нашей группы в Юношеской лиге – все только начинается! Подтвердили статус одной из сильнейших академий в Европе», – сообщается в твиттере клуба.

    • «Локомотив» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1, туринцы впервые проиграли в этом розыгрыше Юношеской лиги УЕФА.
    • После трех туров «Локомотив» набрал 4 очка и вышел на третье место в группе.

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4605

      _Marqella_ 1 час назад

      красавчики...))

      1
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      Рейтинг: +506

      Mr Green 2 часа назад

      Молодцы ребята. Но расслаблять булки рано)

      1
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