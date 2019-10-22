«Локомотив» – о победе над «Юве» в Юношеской лиге УЕФА: «Подтвердили статус одной из сильнейших академий в Европе»

«Локомотив» прокомментировал результат матча с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

«Молодежка показала класс и выиграла у «Ювентуса», ранее одержавшего две победы в двух стартовых турах Юношеской лиги УЕФА. Таблица нашей группы в Юношеской лиге – все только начинается! Подтвердили статус одной из сильнейших академий в Европе», – сообщается в твиттере клуба.

«Локомотив» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1, туринцы впервые проиграли в этом розыгрыше Юношеской лиги УЕФА.

После трех туров «Локомотив» набрал 4 очка и вышел на третье место в группе.