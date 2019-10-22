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  • Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» на выезде обыграл «Ювентус», забив оба гола со стандартов

Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» на выезде обыграл «Ювентус», забив оба гола со стандартов

22 октября 2019, 16:55
6

В матче 3-го тура группового этапа юношеской лиги УЕФА «Локомотив» одержал победу над «Ювентусом».

Оба гола москвичей были забиты со стандартов. В первом тайме железнодорожники забили гол после штрафного с угла поля. Во втором тайме был реализован пенальти. «Ювентус» смог отыграть лишь один мяч.

Юношеская лига УЕФА. 3-й тур.

«Ювентус» U-19 – «Локомотив» U-19 – 1:2 (0:1).

Голы: 0:1 – Петров, 29; 0:2 – Петухов, 76 (пенальти); 1:2 – Гоцци, 83.

  • После трех туров «Локомотив» набрал 4 очка и вышел на третье место в группе.
  • «Ювентус» впервые проиграл в этом розыгрыше Юношеской лиги УЕФА.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Европа Локомотив Ювентус Локомотив (мол)
Комментарии (6)
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Vseok
1571753075
Красавцы!теперь главное ,чтобы основа не подкачала
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Серж 69
1571753954
Здорово!Основа-отличный пример у вас перед глазами,продолжите,ждём!
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паха1991
1571755435
умнички ребята! давайте в том же духе!
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Decorhome
1571755938
МОЛОДЦЫ..... СУПЕР
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FCTB
1571756636
Красавы. Будет супер если и основа выиграет!
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dimag
1571760979
Молодцы , ростет смена!
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