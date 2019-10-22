Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» на выезде обыграл «Ювентус», забив оба гола со стандартов

Красавы. Будет супер если и основа выиграет!
В матче 3-го тура группового этапа юношеской лиги УЕФА «Локомотив» одержал победу над «Ювентусом».
Оба гола москвичей были забиты со стандартов. В первом тайме железнодорожники забили гол после штрафного с угла поля. Во втором тайме был реализован пенальти. «Ювентус» смог отыграть лишь один мяч.
Юношеская лига УЕФА. 3-й тур.
«Ювентус» U-19 – «Локомотив» U-19 – 1:2 (0:1).
Голы: 0:1 – Петров, 29; 0:2 – Петухов, 76 (пенальти); 1:2 – Гоцци, 83.
- После трех туров «Локомотив» набрал 4 очка и вышел на третье место в группе.
- «Ювентус» впервые проиграл в этом розыгрыше Юношеской лиги УЕФА.
twit text
— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 22, 2019
twit text
— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 22, 2019