Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» на выезде обыграл «Ювентус», забив оба гола со стандартов

В матче 3-го тура группового этапа юношеской лиги УЕФА «Локомотив» одержал победу над «Ювентусом».

Оба гола москвичей были забиты со стандартов. В первом тайме железнодорожники забили гол после штрафного с угла поля. Во втором тайме был реализован пенальти. «Ювентус» смог отыграть лишь один мяч.

Юношеская лига УЕФА. 3-й тур.

«Ювентус» U-19 – «Локомотив» U-19 – 1:2 (0:1).

Голы: 0:1 – Петров, 29; 0:2 – Петухов, 76 (пенальти); 1:2 – Гоцци, 83.

После трех туров «Локомотив» набрал 4 очка и вышел на третье место в группе.

«Ювентус» впервые проиграл в этом розыгрыше Юношеской лиги УЕФА.

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