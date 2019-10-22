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    Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» на выезде обыграл «Ювентус», забив оба гола со стандартов

    В матче 3-го тура группового этапа юношеской лиги УЕФА «Локомотив» одержал победу над «Ювентусом».

    Оба гола москвичей были забиты со стандартов. В первом тайме железнодорожники забили гол после штрафного с угла поля. Во втором тайме был реализован пенальти. «Ювентус» смог отыграть лишь один мяч.

    Юношеская лига УЕФА. 3-й тур.

    «Ювентус» U-19 – «Локомотив» U-19 – 1:2 (0:1).

    Голы: 0:1 – Петров, 29; 0:2 – Петухов, 76 (пенальти); 1:2 – Гоцци, 83.

    • После трех туров «Локомотив» набрал 4 очка и вышел на третье место в группе.
    • «Ювентус» впервые проиграл в этом розыгрыше Юношеской лиги УЕФА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +310

      FCTB 28 минут назад

      Красавы. Будет супер если и основа выиграет!

      0
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      Рейтинг: +838

      Decorhome 40 минут назад

      МОЛОДЦЫ..... СУПЕР

      1
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      Рейтинг: +49

      паха1991 48 минут назад

      умнички ребята! давайте в том же духе!

      1
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      Рейтинг: +198

      Серж 69 1 час назад

      Здорово!Основа-отличный пример у вас перед глазами,продолжите,ждём!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7637

      parevg 1 час назад

      Молодцы!!!!!!!!!!!!!!, теперь основа должна нас порадовать.

      2
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      Рейтинг: +229

      Vseok 1 час назад

      Красавцы!теперь главное ,чтобы основа не подкачала

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