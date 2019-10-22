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  • «ПСЖ» может стать первой командой, попавшей в плей-офф Лиги чемпионов после трех туров

«ПСЖ» может стать первой командой, попавшей в плей-офф Лиги чемпионов после трех туров

22 октября 2019, 17:59
5

«ПСЖ» близок к тому, чтобы стать первой командой в истории Лиги чемпионов, которая прошла в плей-офф турнира после трех туров группового этапа.

Если парижская команда во вторник обыграет «Брюгге» и наберет 9 очков, а «Галатасарай» и «Реал» сыграют вничью, то «ПСЖ» выйдет из группы А. В таком случае у всех команд, кроме «ПСЖ», будет по 2 очка после трех туров, и команда Томаса Тухеля не сможет занять место ниже второго.

  • «Брюгге» примет «ПСЖ» во вторник в 22:00 мск.
  • «Галатасарай» дома сыграет с «Реалом» в это же время.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов ПСЖ Брюгге Реал Галатасарай
Комментарии (5)
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DeStar
1571757398
скорее всего так и будет. Интрига в том, за что будет бороться реал) выиграет галатасарай, станет вторым) с 4 очками, а брюгге явно сольется псж, и там будет проще, сыграет реал с туркам вничью- будет интересно) а проиграет - добро пожаловать в ЛЕ)
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Saracen Jr
1571760260
ребят, у вас всегда с математикой было настолько плохо??? вариант событий: 3тур: псж 9, бр 2, рм 2, гс 2 - окей 4тур: псж крупно проигрывает бр , рм крупно выигрывает гс. итого псж 9, бр 5, рм 5, гс 2 5тур: псж крупно проигрывает рм, бр крупно выигрывает гс. итого псж 9, бр 8, рм 8, гс 2 6тур: псж крупно проигрывает гс, рм и бр играют вничью. итого псж, бр и рм по 9, гс 5. но тк, когда 3 или больше команд имеют одинаковое количество очков, смотрится разница мячей, то после 3х крупных поражений она худшая у псж, и следовательно он 3ий. я понимаю, что вариант практически невозможный, но все таки, "команда вышла в плэй-офф" считается только когда ни при каком из вариантов она не вылетает. вариант я вам предложил)
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сасас
1571765134
Все равно мешок ПыСыЖэ вылетит в 1/8 или 1/4 .
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