«ПСЖ» может стать первой командой, попавшей в плей-офф Лиги чемпионов после трех туров

«ПСЖ» близок к тому, чтобы стать первой командой в истории Лиги чемпионов, которая прошла в плей-офф турнира после трех туров группового этапа.

Если парижская команда во вторник обыграет «Брюгге» и наберет 9 очков, а «Галатасарай» и «Реал» сыграют вничью, то «ПСЖ» выйдет из группы А. В таком случае у всех команд, кроме «ПСЖ», будет по 2 очка после трех туров, и команда Томаса Тухеля не сможет занять место ниже второго.