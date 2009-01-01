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    «ПСЖ» может стать первой командой, попавшей в плей-офф Лиги чемпионов после трех туров

    «ПСЖ» близок к тому, чтобы стать первой командой в истории Лиги чемпионов, которая прошла в плей-офф турнира после трех туров группового этапа.

    Если парижская команда во вторник обыграет «Брюгге» и наберет 9 очков, а «Галатасарай» и «Реал» сыграют вничью, то «ПСЖ» выйдет из группы А. В таком случае у всех команд, кроме «ПСЖ», будет по 2 очка после трех туров, и команда Томаса Тухеля не сможет занять место ниже второго.

    • «Брюгге» примет «ПСЖ» во вторник в 22:00 мск.
    • «Галатасарай» дома сыграет с «Реалом» в это же время.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8731

      DeStar 16 минут назад

      скорее всего так и будет. Интрига в том, за что будет бороться реал) выиграет галатасарай, станет вторым) с 4 очками, а брюгге явно сольется псж, и там будет проще, сыграет реал с туркам вничью- будет интересно) а проиграет - добро пожаловать в ЛЕ)

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