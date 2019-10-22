РПЛ объявила о переходе на зимний мяч. Его цвет – желтый с фиолетовым

Пресс-служба РПЛ сообщила о переходе лиги на зимний дизайн мяча.

С 14-го тура в матчах РПЛ будет использоваться мяч Merlin Hi-Vis от компании Nike. «Сочетание ярко-желтого и фиолетовых цветов является оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период», – сообщается на сайте РПЛ.

Для игры во время снегопада компания Nike предоставила клубам РПЛ мячи красного цвета. В апреле 2019 года РПЛ вернется к мячам белого цвета.

