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    РПЛ объявила о переходе на зимний мяч. Его цвет – желтый с фиолетовым

    Пресс-служба РПЛ сообщила о переходе лиги на зимний дизайн мяча.

    С 14-го тура в матчах РПЛ будет использоваться мяч Merlin Hi-Vis от компании Nike. «Сочетание ярко-желтого и фиолетовых цветов является оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период», – сообщается на сайте РПЛ.

    Для игры во время снегопада компания Nike предоставила клубам РПЛ мячи красного цвета. В апреле 2019 года РПЛ вернется к мячам белого цвета.

    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7231

      Skull_Boy 1 минуту назад

      А что не зеленый то

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      Рейтинг: +1526

      Axe111 17 минут назад

      И на это мы потратили 600 триллионов долларов

      0
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      Рейтинг: +155

      Олег1204 32 минуты назад

      Когда в руководстве некомпетентные люди сидят.

      0
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      Рейтинг: +49

      паха1991 47 минут назад

      ну красный как бы оптимален..его хотя бы видно.....ну там же людям виднее в высших кругах .чем нам болельщикам...

      3
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      Рейтинг: +817

      Muboraksho 1 час назад

      Да, суров футбольный климат в России. Однако во времена Яшина все мячи были черного цвета на шнурках и зимой и летом и команду СССР боялись абсолютно все...

      0
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      Рейтинг: +4173

      Lester84 1 час назад

      Цвет настроения - зимний!)))

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      Рейтинг: +378

      alarm 1 час назад

      у нас им играть явно не будут.

      0
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      Рейтинг: +5170

      BRO_football 1 час назад

      Да, нормально. Жёлтые пятна на снегу - это то, что привык видеть каждый человек.

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      Рейтинг: +1799

      Борат 1 час назад

      А ещё он внутри с начёсом. В Питере мяч будет потеть бедняга...

      0
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      Рейтинг: +4294

      3a zenit 1 час назад

      чем красны то плох?

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