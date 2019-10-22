Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ объявила о переходе на зимний мяч. Его цвет – желтый с фиолетовым

РПЛ объявила о переходе на зимний мяч. Его цвет – желтый с фиолетовым

22 октября 2019, 16:40
11

Пресс-служба РПЛ сообщила о переходе лиги на зимний дизайн мяча.

С 14-го тура в матчах РПЛ будет использоваться мяч Merlin Hi-Vis от компании Nike. «Сочетание ярко-желтого и фиолетовых цветов является оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период», – сообщается на сайте РПЛ.

Для игры во время снегопада компания Nike предоставила клубам РПЛ мячи красного цвета. В апреле 2019 года РПЛ вернется к мячам белого цвета.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
3a zenit
1571752030
чем красны то плох?
Ответить
BRO_football
1571753579
Да, нормально. Жёлтые пятна на снегу - это то, что привык видеть каждый человек.
Ответить
Lester84
1571754000
Цвет настроения - зимний!)))
Ответить
паха1991
1571755532
ну красный как бы оптимален..его хотя бы видно.....ну там же людям виднее в высших кругах .чем нам болельщикам...
Ответить
Олег1204
1571756402
Когда в руководстве некомпетентные люди сидят.
Ответить
Axe111
1571757289
И на это мы потратили 600 триллионов долларов
Ответить
Skull_Boy
1571758287
А что не зеленый то
Ответить
Vratarь
1571760737
Опять обязаловка... А если в Краснодаре ещё лето, на фига им фиолето??
Ответить
dimag
1571761132
Не всем фиолетово на зимний российский футбол - желтенького добавили.
Ответить
Saracen Jr
1571762038
лучше бы объявили о переходе на систему весна-осень
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+