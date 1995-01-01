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    Гендиректор «Крыльев Советов» – о предложении переиграть матч с «Оренбургом»: «Давайте теперь полчемпионата переиграем»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков ответил на предложение члена попечительского совета «Оренбурга» Василия Столыпина переиграть матч между командами.

    – Есть регламент, правильно? Или будем посередине сезона новшества вводить? Да никак я не отношусь к завялению Столыпина. Я к игре с «Зенитом» сейчас готовлюсь. Есть регламент, есть КДК, который в среду будет разбирать все эти инциденты. Это официальный орган Российского футбольного союза, который призван решать все эти вопросы.

    – Александр Егоров уже заявил, что в ворота «Крыльев Советов» ошибочно не назначили пенальти.

    – Нам тоже много не назначают пенальти. Ну давайте теперь переиграем полчемпионата. Мы однажды так вылетели в ФНЛ, потому что судья ошибся. Давайте тогда весь тот чемпионат переиграем. Людям свойственно ошибаться и судьи в этом смысле не исключение.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +401

      Давид59 14 минут назад

      Как бы нам тоже с Ахматом переиграть

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      Рейтинг: +401

      Давид59 16 минут назад

      Правильно делаешь, что к Зениту готовишься. Вот Карпин не подготовился - и результат на табло.

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