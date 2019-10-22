Гендиректор «Крыльев Советов» – о предложении переиграть матч с «Оренбургом»: «Давайте теперь полчемпионата переиграем»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков ответил на предложение члена попечительского совета «Оренбурга» Василия Столыпина переиграть матч между командами.

В 13-м туре РПЛ «Крылья» в гостях минимально победили «Оренбург».

В концовке встречи возникла потасовка, по итогам которой были удалены защитник самарцев Александр Анюков , а также тренеры обеих команд Владимир Федотов и Миодраг Божович .

, а также тренеры обеих команд и . Конфликт вспыхнул после решения арбитра не назначать пенальти в ворота «Крыльев» за игру рукой в собственной штрафной защитника Никиты Чернова.

– Есть регламент, правильно? Или будем посередине сезона новшества вводить? Да никак я не отношусь к завялению Столыпина. Я к игре с «Зенитом» сейчас готовлюсь. Есть регламент, есть КДК, который в среду будет разбирать все эти инциденты. Это официальный орган Российского футбольного союза, который призван решать все эти вопросы.

– Александр Егоров уже заявил, что в ворота «Крыльев Советов» ошибочно не назначили пенальти.

– Нам тоже много не назначают пенальти. Ну давайте теперь переиграем полчемпионата. Мы однажды так вылетели в ФНЛ, потому что судья ошибся. Давайте тогда весь тот чемпионат переиграем. Людям свойственно ошибаться и судьи в этом смысле не исключение.

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