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  • Гендиректор «Крыльев Советов» – о предложении переиграть матч с «Оренбургом»: «Давайте теперь полчемпионата переиграем»

Гендиректор «Крыльев Советов» – о предложении переиграть матч с «Оренбургом»: «Давайте теперь полчемпионата переиграем»

22 октября 2019, 11:51
5

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков ответил на предложение члена попечительского совета «Оренбурга» Василия Столыпина переиграть матч между командами.

– Есть регламент, правильно? Или будем посередине сезона новшества вводить? Да никак я не отношусь к завялению Столыпина. Я к игре с «Зенитом» сейчас готовлюсь. Есть регламент, есть КДК, который в среду будет разбирать все эти инциденты. Это официальный орган Российского футбольного союза, который призван решать все эти вопросы.

– Александр Егоров уже заявил, что в ворота «Крыльев Советов» ошибочно не назначили пенальти.

– Нам тоже много не назначают пенальти. Ну давайте теперь переиграем полчемпионата. Мы однажды так вылетели в ФНЛ, потому что судья ошибся. Давайте тогда весь тот чемпионат переиграем. Людям свойственно ошибаться и судьи в этом смысле не исключение.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Оренбург Крылья Советов
Комментарии (5)
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Давид59
1571738418
Правильно делаешь, что к Зениту готовишься. Вот Карпин не подготовился - и результат на табло.
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Давид59
1571738527
Как бы нам тоже с Ахматом переиграть
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Decorhome
1571743016
тонкий намек
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Sviro
1571750151
Надо уметь проигрывать!!!
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