Тедеско – о 10-м месте «Спартака» в таблице РПЛ: «Думаю, какого-то резкого пика или падения не будет»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о турнирном положении своей команды в чемпионате России.

По итогам 13 туров москвичи занимают 10-е место в таблице РПЛ.

В их активе 15 очков, до зоны стыковых матчей – 2 балла.

«Думаю, какого-то резкого пика или падения не будет. Конечно, я сейчас не хочу недооценивать или переоценивать наши перспективы. Нет смысла рассуждать, какое место мы займем в таблице. Нам нужно просто работать над ростом», – сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

Тедеско: «Сейчас «Спартак» не в том состоянии, чтобы играть в атакующий футбол»

Тедеско: «У меня была бы работа и в Германии, но «Спартак» – это марка, имя и определенное величие»