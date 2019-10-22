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  • Тедеско – о 10-м месте «Спартака» в таблице РПЛ: «Думаю, какого-то резкого пика или падения не будет»

Тедеско – о 10-м месте «Спартака» в таблице РПЛ: «Думаю, какого-то резкого пика или падения не будет»

22 октября 2019, 06:42
12

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о турнирном положении своей команды в чемпионате России.

  • По итогам 13 туров москвичи занимают 10-е место в таблице РПЛ.
  • В их активе 15 очков, до зоны стыковых матчей – 2 балла.

«Думаю, какого-то резкого пика или падения не будет. Конечно, я сейчас не хочу недооценивать или переоценивать наши перспективы. Нет смысла рассуждать, какое место мы займем в таблице. Нам нужно просто работать над ростом», – сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

Тедеско: «Сейчас «Спартак» не в том состоянии, чтобы играть в атакующий футбол»

Тедеско: «У меня была бы работа и в Германии, но «Спартак» – это марка, имя и определенное величие»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (12)
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Диктор
1571718344
Увы на данный момент это реальная оценка команды.
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Пельш 1
1571721293
Наконец кто-то реально начал оценивать шансы! Трезвый подход.
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InterMilLano1908
1571721505
После матча с Локо будут 13
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ilichkadr
1571724115
Как-то поднадоели избитые фразы ни о чём. Правда не избитые фразы, как таковые, а их употребление вне контекста. Чё сказал, зачем сказал............
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Ден 781
1571737661
Норм, до прихода было 12 место, движение в верх есть
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vka1970
1571740363
Адекватная оценка ситуации.Чел по большому счёту пока даже полностью не освоился в команде и плохо представляет от какого игрока и что ожидать.Время для выводов не пришло.Команда просто так на песке из фантазий не строится.
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derrik2000
1571741765
Тем интереснее будет следить за Спартаком.
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