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    Тедеско – о 10-м месте «Спартака» в таблице РПЛ: «Думаю, какого-то резкого пика или падения не будет»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о турнирном положении своей команды в чемпионате России.

    • По итогам 13 туров москвичи занимают 10-е место в таблице РПЛ.
    • В их активе 15 очков, до зоны стыковых матчей – 2 балла.

    «Думаю, какого-то резкого пика или падения не будет. Конечно, я сейчас не хочу недооценивать или переоценивать наши перспективы. Нет смысла рассуждать, какое место мы займем в таблице. Нам нужно просто работать над ростом», – сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Тедеско: «Сейчас «Спартак» не в том состоянии, чтобы играть в атакующий футбол»

    Тедеско: «У меня была бы работа и в Германии, но «Спартак» – это марка, имя и определенное величие»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 06:42
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1808

      Борат 25 минут назад

      давай плавно в фнл вместе с динамой!
      вот это будет умора!!!

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      Рейтинг: +4782

      ilichkadr 1 час назад

      Как-то поднадоели избитые фразы ни о чём. Правда не избитые фразы, как таковые, а их употребление вне контекста. Чё сказал, зачем сказал............

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      Рейтинг: +7118

      silver29 1 час назад

      Он реально клоун (((((( там до дна три очка т.е. одно поражение некуда пикировать-то уже ((((

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      Рейтинг: +948

      serhio80 > silver29 45 минут назад

      Да даже если просрут проводницам ни о каком вылете речь не идет. Но времени на то, чтобы разобраться с тем, что оставил после себя пиджак уйдет немало

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      Рейтинг: +818

      22 raza chemp > silver29 14 минут назад

      Он говорит о том что до 6 го места 11 очков и этот пик покорить будет трудно, но и не смотря на 3 очка от переходных падения в эту зону не будет. Команда и правда должна почти, тк там 80 %молодых игроков, но тебе тупому клоуну этого не понять. Был Кононов говорил будем чемпионами таким как ты не нравилось, пришел тедеско говорит нужно рости и о каких то взлетах говорить рано, такие как ты опять говно льют. Может вы пойдете нахер из КБ

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      Рейтинг: +2474

      InterMilLano1908 1 час назад

      После матча с Локо будут 13

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      Рейтинг: +7118

      silver29 > InterMilLano1908 1 час назад

      Как ни горько, но Палыч похоже нас надерет, а вот этот пиноккио будет еще не один тур рассказывать о тяжелом наследии (((

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      Рейтинг: +410

      Пельш 1 1 час назад

      Наконец кто-то реально начал оценивать шансы! Трезвый подход.

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      Рейтинг: +8671

      Диктор 2 часа назад

      Увы на данный момент это реальная оценка команды.

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      Рейтинг: +7118

      silver29 > Диктор 1 час назад

      Как так-то, два года назад чемпионы, Федун обновляет тренерский состав, Цорн усиляет трансферами команду и тут ты с объективностью вылета из РФПЛ, что-то не увязывается (((( Может кто-то не на своем месте ?

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