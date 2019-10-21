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  • Тедеско: «Сейчас «Спартак» не в том состоянии, чтобы играть в атакующий футбол»

Тедеско: «Сейчас «Спартак» не в том состоянии, чтобы играть в атакующий футбол»

21 октября 2019, 20:20
21

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему в данный момент команда не готова играть в атакующий футбол.

«Для нас будет заключаться работа в том, чтобы наша уверенность росла с каждой тренировкой. Во втором тайме с «Рубином» (0:0) мы играли уже лучше, чем в первом. Наша цель – играть в атаку.

Я видел матчи с «Краснодаром» и «Рубином», где «Спартак» не играл в атакующий футбол. Но сейчас команда и не в том состоянии, чтобы так играть. Нам не хватает смелости, нужно прибавлять. Это наша конечная цель. Мы хотим к этому прийти. У нас не было плана отдать мяч „Рубину“ и играть вторым номером», – сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • После 13 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (21)
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ivany4
1571681336
Справедливая оценка. Под словами о необходимом росте "уверенности" и "смелости", Тедеско тактично пояснил, что пиджак не оставил "своего багажа". Теперь необходимо в кратчайшие сроки поднимать физику, тактику и игровую дисциплину в команде.
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paracetamol
1571684389
А хде 35 евролямов, потраченных на селекцию?
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shurik45
1571685818
Тодеску можно верить. Надеется на результаты его работы ? Вот с этим проблемки.
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bayramgubkin
1571688528
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Серж 69
1571689538
Эх,где эти стеночки,забегания?Ну а если серьёзно,то пусть хоть в сугубо оборонительный футбол команда играет,лишь бы это давало результат.Сейчас не до жиру,оборону наладить-первейшее дело,ну аж там..Хотелось бы,чтобы у Тедеско получилось,очень надеюсь на это.
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Snek
1571701529
Чёт уже подзатрахали новости про этого Тедеско, один матч провёл, а воя столько будто ЛЧ выиграл.
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RotBerg
1571716697
Вот в чем проблема спартака оказывается.. ссыкуны они!
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Диктор
1571718538
Жаль но это объективная оценка команды.
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Alemann
1571723430
Тедеско: «Сейчас «Спартак» не в том состоянии, чтобы играть в футбол»
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zigbert
1571761745
Работы предстоит много и надо совершенствовать игру во всех линиях.
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