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    Тедеско: «Сейчас «Спартак» не в том состоянии, чтобы играть в атакующий футбол»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему в данный момент команда не готова играть в атакующий футбол.

    «Для нас будет заключаться работа в том, чтобы наша уверенность росла с каждой тренировкой. Во втором тайме с «Рубином» (0:0) мы играли уже лучше, чем в первом. Наша цель – играть в атаку.

    Я видел матчи с «Краснодаром» и «Рубином», где «Спартак» не играл в атакующий футбол. Но сейчас команда и не в том состоянии, чтобы так играть. Нам не хватает смелости, нужно прибавлять. Это наша конечная цель. Мы хотим к этому прийти. У нас не было плана отдать мяч „Рубину“ и играть вторым номером», – сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • После 13 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:20
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3781

      paracetamol 2 минуты назад

      А хде 35 евролямов, потраченных на селекцию?

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      Рейтинг: +21063

      gol_kak_sokol 19 минут назад

      Все правильно. Оборона - слабое место и здесь много работы, а потом уже шашки наголо.

      0
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      Рейтинг: +6186

      derrik2000 > gol_kak_sokol 4 минуты назад

      Так сейчас в Спартаку ВЕЗДЕ слабое место: и в обороне, и в средней линии, и в атаке. (((

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      Рейтинг: +387

      playsh 38 минут назад

      Начались умные высказывания.

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      Рейтинг: +6186

      derrik2000 43 минуты назад

      А чего не хватает-то???
      Судя по ВСЕМ матчам Спартака, с физподготовкой у них порядок.
      Что, оклады нужно пересмотреть этим "звездилам" в сторону увеличения???

      0
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      Рейтинг: +4254

      серега кашин 51 минуту назад

      да вы давно уже не начто не способны

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      Рейтинг: +5262

      Агасфер 53 минуты назад

      Надо "Спартаку" добавить третий тайм,отняв второй у гончаренковского ЦСКА.Тогда обе команды будут вверху таблицы.

      0
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      Рейтинг: +4231

      ivany4 53 минуты назад

      Справедливая оценка.
      Под словами о необходимом росте "уверенности" и "смелости", Тедеско тактично пояснил, что пиджак не оставил "своего багажа". Теперь необходимо в кратчайшие сроки поднимать физику, тактику и игровую дисциплину в команде.

      1
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      Рейтинг: +73

      Яврунгер Мстяшный 8 1 час назад

      трындеско - тупеско, ты еще не осознал, что значит жить и работать в хлеву....

      3
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      Рейтинг: +10019

      vladimir-7 1 час назад

      С Краснодаром вам и не дали играть в нападении, а с Рубином и не получилось. Посмотрим игру с Локомотивом и каким номером спартак
      будет играть.

      2
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      Рейтинг: +18223

      VVM1964 > vladimir-7 55 минут назад

      Думаю игра с Локомотивом не показательна - силы на данный момент не равны ( по общему состоянию команд ) и будет безумием очертя голову нестись в атаку .

      4
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