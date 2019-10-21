Тедеско: «Сейчас «Спартак» не в том состоянии, чтобы играть в атакующий футбол»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему в данный момент команда не готова играть в атакующий футбол.

«Для нас будет заключаться работа в том, чтобы наша уверенность росла с каждой тренировкой. Во втором тайме с «Рубином» (0:0) мы играли уже лучше, чем в первом. Наша цель – играть в атаку.

Я видел матчи с «Краснодаром» и «Рубином», где «Спартак» не играл в атакующий футбол. Но сейчас команда и не в том состоянии, чтобы так играть. Нам не хватает смелости, нужно прибавлять. Это наша конечная цель. Мы хотим к этому прийти. У нас не было плана отдать мяч „Рубину“ и играть вторым номером», – сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».