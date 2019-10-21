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  • Тедеско: «У меня была бы работа и в Германии, но «Спартак» – это марка, имя и определенное величие»

Тедеско: «У меня была бы работа и в Германии, но «Спартак» – это марка, имя и определенное величие»

21 октября 2019, 22:37
28

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему принял предложение возглавить московскую команду.

«Конечно, у меня была бы работа и в Германии. Когда поступил запрос, мне позвонил Томас Цорн (генеральный директор «Спартака» – прим «Бомбардира»), рассказал мне о клубе, об этом проекте. Я в юности видел «Спартак». Это марка, имя и определенное величие.

Прежде чем принять решение, приехал на неделю в Москву, чтобы все посмотреть. Я посмотрел тренировочную базу, город, я пообщался с людьми, которые живут здесь. Я постарался проанализировать кадровую ситуацию: сколько молодых игроков, сколько опытных.

Вижу потенциал в этом клубе, в этой команде, поэтому для меня не стоял вопрос так, что мне здесь нечего искать. Мне действительно понравился этот клуб», – сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

Тедеско: «Сейчас «Спартак» не в том состоянии, чтобы играть в атакующий футбол»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (28)
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alex1951
1571687350
...Красиво стелешь....сказал бы Горбатый... Посмотрим ,что ты споешь к лету... Запомним эти слова.
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Etiainen
1571687558
Ток пришёл, и сразу лизать - молодец)
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ВетеR
1571687925
Думаю,это деньги, которые тебе в Германии никто не заплатит ))
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Aleksey!
1571688993
Название команды хоть запомнил или с листка читает ?
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Ubuntu
1571689878
Спартак это - тьфу Плевок на асфальт
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paracetamol
1571692051
Тедеско: «У меня была бы работа и в Германии...» – так говорят все безработные и неудачники. Гастролер он и соучастник Цорна!
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APchelov
1571698776
Величие? Мания величия. А от этого комплекс неполноценности
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Пельш 1
1571721667
Начали засирать человека. Он сыграл один матч, а поносите так, как-будто он сезон просрал! Вы сами то приходите первый день на работу и что уже сразу асы становитесь? Что за детские рассуждения? Дайте человеку время, а потом начинайте или восхвалять, или парафинить!!!!
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rash1959
1571722910
Дом, поменьше надо болтать со всякими сми, у тебя работы немеряно.... Вперёд на тренировку!
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Torvald64
1571725127
"У меня была работа в Германии, но Спартак - это марка. Много-много дойчмарок"
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