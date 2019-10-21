Тедеско: «У меня была бы работа и в Германии, но «Спартак» – это марка, имя и определенное величие»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему принял предложение возглавить московскую команду.

«Конечно, у меня была бы работа и в Германии. Когда поступил запрос, мне позвонил Томас Цорн (генеральный директор «Спартака» – прим «Бомбардира»), рассказал мне о клубе, об этом проекте. Я в юности видел «Спартак». Это марка, имя и определенное величие.

Прежде чем принять решение, приехал на неделю в Москву, чтобы все посмотреть. Я посмотрел тренировочную базу, город, я пообщался с людьми, которые живут здесь. Я постарался проанализировать кадровую ситуацию: сколько молодых игроков, сколько опытных.

Вижу потенциал в этом клубе, в этой команде, поэтому для меня не стоял вопрос так, что мне здесь нечего искать. Мне действительно понравился этот клуб», – сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

Тедеско: «Сейчас «Спартак» не в том состоянии, чтобы играть в атакующий футбол»