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    Тедеско: «У меня была бы работа и в Германии, но «Спартак» – это марка, имя и определенное величие»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему принял предложение возглавить московскую команду.

    «Конечно, у меня была бы работа и в Германии. Когда поступил запрос, мне позвонил Томас Цорн (генеральный директор «Спартака» – прим «Бомбардира»), рассказал мне о клубе, об этом проекте. Я в юности видел «Спартак». Это марка, имя и определенное величие.

    Прежде чем принять решение, приехал на неделю в Москву, чтобы все посмотреть. Я посмотрел тренировочную базу, город, я пообщался с людьми, которые живут здесь. Я постарался проанализировать кадровую ситуацию: сколько молодых игроков, сколько опытных.

    Вижу потенциал в этом клубе, в этой команде, поэтому для меня не стоял вопрос так, что мне здесь нечего искать. Мне действительно понравился этот клуб», – сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Тедеско: «Сейчас «Спартак» не в том состоянии, чтобы играть в атакующий футбол»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:37
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2075

      Ubuntu 7 минут назад

      Спартак это - тьфу
      Плевок на асфальт

      -1
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      Рейтинг: +4231

      ivany4 14 минут назад

      Если все оценил и взвесил это хорошо.
      Но к этому анализу еще и твое умение необходимо.
      Вот и посмотрим в конце сезона на результат. И оценим слова и дела.

      0
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      Рейтинг: +35

      Aleksey! 22 минуты назад

      Название команды хоть запомнил или с листка читает ?

      0
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      Рейтинг: +1807

      Борат 38 минут назад

      Что он лепет горбатого?

      Марка, имя, величие, стеночки-забегания, спартаковские кружева, спартаковский дух, вернулись править, боже Спартак храни...

      Вот умора!!!

      0
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      Рейтинг: +941

      serhio80 > Борат 31 минуту назад

      На всю Европу знаменит
      Ленинградский наш Зенит)
      Ну а чем он знаменит?
      Тем что яйцами звенит)

      1
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      Рейтинг: +4231

      ivany4 > Борат 18 минут назад

      Да уж.
      Вам таким не похвастаться.
      А Спартаке даже своя погода есть.

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      Рейтинг: +11509

      ВетеR 40 минут назад

      Думаю,это деньги, которые тебе в Германии никто не заплатит ))

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      Рейтинг: +968

      Etiainen 46 минут назад

      Ток пришёл, и сразу лизать - молодец)

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      Рейтинг: +6186

      derrik2000 49 минут назад

      Заголовок, ну, почти как фраза Казимира Алмазова в кинокомедии "Укротительница тигров":

      "Алмазов - это ИМЯ, это - публика, это - касса!" ))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +7525

      alex1951 49 минут назад

      ...Красиво стелешь....сказал бы Горбатый...
      Посмотрим ,что ты споешь к лету...
      Запомним эти слова.

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