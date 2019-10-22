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  • Генич извинился за технические накладки во время прямого эфира с Тедеско

Генич извинился за технические накладки во время прямого эфира с Тедеско

22 октября 2019, 00:30
13

Журналист и телекомментатор Константин Генич принес извинения зрителям телеканала «Матч Премьер» за технические накладки, случившиеся во время эфира программы «8-16», гостем которой стал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

«Приносим извинения за технические накладки во время эфира. Хотели как лучше. Увы, сработали не лучшим образом. Прямой эфир ошибок не прощает. Думаю, коллеги присоединяются к моим словам», – написал Генич в своем твиттере.

  • Во время прямого эфира переводчик Тедеско с немецкого на русский неоднократно ошибался в футбольной терминологии.

Тедеско: «Сейчас «Спартак» не в том состоянии, чтобы играть в атакующий футбол»

Тедеско: «У меня была бы работа и в Германии, но «Спартак» – это марка, имя и определенное величие»

Источник: твиттер Константина Генича
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Генич Константин
Комментарии (13)
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Марк Аврелий!
1571705654
"Гони(верни) рубль, родственник, мне Афоня рубль должен был(я платил за трансляцию)!"
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RotBerg
1571716745
Часто что то извиняются
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piligrim1986
1571717818
ага, обосрались вчера прям))))
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Давид59
1571721386
Да уж. Переводчика премии лишить!!!
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Cules2013
1571723079
кто смотрел - что там такого прямо страшного сказал переводчик? И почему извиняется Генич? Это он его лично нанял и из своего кармана ему ЗП платит, или всё-таки извиняться должно руководство?)
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JTherry
1571726376
Приносим извинения за технические накладки во время эфира... ...и это бестолковость - на платном канале!!!!
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Давид59
1571728551
Тина, не отвлекайся больше на Васю. У тебя коллектив совсем распустился. Переводчик всё забыл, что знал.:((
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david17
1571730833
а что , кто то еще смотрит эти тупые передачи? вообще не интересно))
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vka1970
1571740554
Генича и всю его быдло команду давно пора от эфиров отстранить.Что такое независимый и не предвзятый репортаж, эти люди совсем забыли.
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zigbert
1571766487
Плохо подготовились,вот и получилось как то скомкано.
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