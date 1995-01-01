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    Генич извинился за технические накладки во время прямого эфира с Тедеско

    Журналист и телекомментатор Константин Генич принес извинения зрителям телеканала «Матч Премьер» за технические накладки, случившиеся во время эфира программы «8-16», гостем которой стал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

    «Приносим извинения за технические накладки во время эфира. Хотели как лучше. Увы, сработали не лучшим образом. Прямой эфир ошибок не прощает. Думаю, коллеги присоединяются к моим словам», – написал Генич в своем твиттере.

    • Во время прямого эфира переводчик Тедеско с немецкого на русский неоднократно ошибался в футбольной терминологии.

    Тедеско: «Сейчас «Спартак» не в том состоянии, чтобы играть в атакующий футбол»

    Тедеско: «У меня была бы работа и в Германии, но «Спартак» – это марка, имя и определенное величие»

    Источник: твиттер Константина Генича

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