Егоров: «Представители «Оренбурга» не могут давать суждения по игре. Работу Казарцева оценил инспектор»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров работу арбитров матча 13-го тура РПЛ «Оренбург» – «Крылья Советов» (0:1).
«Оценки судей мы не разглашаем, это закрытая информация. Представители «Оренбурга» не могут давать суждения по игре. Работу Казарцева оценил инспектор, я с ним согласен.
По поводу эпизодов в конце матча: судья смотрел за действующими лицами. Он поступил абсолютно правильно. Вынес наказание тем людям, которые принимали активное участие. Комментировать не могу, все материалы будут переданы в КДК.
Красная карточка Анюкова абсолютно по делу. Меру наказания тренеров определит КДК. По моему мнению, было достаточное количество красных карточек. Свободный удар назначать не следовало, а то, что произошло дальше, это уже другой эпизод.
На 85-й минуте арбитр обязан был назначить одиннадцатиметровый удар и показать желтую карточку Анюкову. По поводу руки Никиты Чернова: мяч шел от своего партнера по команде, рука была не выше уровня плеча. Нормальная ситуация, матч должен продолжаться», – сказал Егоров.
Ранее главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал работу судьи Василия Казарцева.
- На последней минуте встречи между игроками и тренерским штабом обеих команд возникла потасовка, связанная с возможной игрой рукой в собственной штрафной защитника Чернова.
- В результате конфликта с тренерских скамеек были удалены оба главных тренера – Владимир Федотов и Миодраг Божович. Кроме того, красную карточку за удар соперника по ноге получил защитник самарцев Александр Анюков.