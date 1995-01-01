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    Егоров: «Представители «Оренбурга» не могут давать суждения по игре. Работу Казарцева оценил инспектор»

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров работу арбитров матча 13-го тура РПЛ «Оренбург»«Крылья Советов» (0:1).

    «Оценки судей мы не разглашаем, это закрытая информация. Представители «Оренбурга» не могут давать суждения по игре. Работу Казарцева оценил инспектор, я с ним согласен.

    По поводу эпизодов в конце матча: судья смотрел за действующими лицами. Он поступил абсолютно правильно. Вынес наказание тем людям, которые принимали активное участие. Комментировать не могу, все материалы будут переданы в КДК.

    Красная карточка Анюкова абсолютно по делу. Меру наказания тренеров определит КДК. По моему мнению, было достаточное количество красных карточек. Свободный удар назначать не следовало, а то, что произошло дальше, это уже другой эпизод.

    На 85-й минуте арбитр обязан был назначить одиннадцатиметровый удар и показать желтую карточку Анюкову. По поводу руки Никиты Чернова: мяч шел от своего партнера по команде, рука была не выше уровня плеча. Нормальная ситуация, матч должен продолжаться», – сказал Егоров.

    Ранее главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал работу судьи Василия Казарцева.

    • На последней минуте встречи между игроками и тренерским штабом обеих команд возникла потасовка, связанная с возможной игрой рукой в собственной штрафной защитника Чернова.
    • В результате конфликта с тренерских скамеек были удалены оба главных тренера – Владимир Федотов и Миодраг Божович. Кроме того, красную карточку за удар соперника по ноге получил защитник самарцев Александр Анюков.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      АКМ-74У 11 минут назад

      Егоров против Егорова, Саша против Димы!

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