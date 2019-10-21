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  • Егоров: «Представители «Оренбурга» не могут давать суждения по игре. Работу Казарцева оценил инспектор»

Егоров: «Представители «Оренбурга» не могут давать суждения по игре. Работу Казарцева оценил инспектор»

21 октября 2019, 14:59
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Глава департамента судейства РФС Александр Егоров работу арбитров матча 13-го тура РПЛ «Оренбург»«Крылья Советов» (0:1).

«Оценки судей мы не разглашаем, это закрытая информация. Представители «Оренбурга» не могут давать суждения по игре. Работу Казарцева оценил инспектор, я с ним согласен.

По поводу эпизодов в конце матча: судья смотрел за действующими лицами. Он поступил абсолютно правильно. Вынес наказание тем людям, которые принимали активное участие. Комментировать не могу, все материалы будут переданы в КДК.

Красная карточка Анюкова абсолютно по делу. Меру наказания тренеров определит КДК. По моему мнению, было достаточное количество красных карточек. Свободный удар назначать не следовало, а то, что произошло дальше, это уже другой эпизод.

На 85-й минуте арбитр обязан был назначить одиннадцатиметровый удар и показать желтую карточку Анюкову. По поводу руки Никиты Чернова: мяч шел от своего партнера по команде, рука была не выше уровня плеча. Нормальная ситуация, матч должен продолжаться», – сказал Егоров.

Ранее главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал работу судьи Василия Казарцева.

  • На последней минуте встречи между игроками и тренерским штабом обеих команд возникла потасовка, связанная с возможной игрой рукой в собственной штрафной защитника Чернова.
  • В результате конфликта с тренерских скамеек были удалены оба главных тренера – Владимир Федотов и Миодраг Божович. Кроме того, красную карточку за удар соперника по ноге получил защитник самарцев Александр Анюков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Оренбург Крылья Советов Федотов Владимир Егоров Александр Казарцев Василий
Комментарии (3)
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АКС-74У
1571659509
Егоров против Егорова, Саша против Димы!
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paracetamol
1571673185
Иж, блин, какие подсудные у нас судьи. Им надо брать взятки так, чтобы все видели и заткнулись!
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Ганнибал Лектор
1571679123
В итоге: гол "Крыльев" забит после ошибочно назначенного свободного, в ворота "Крыльев" не поставлен пенальти. По факту Федотов прав - Казарцев обокрал "Оренбург" на 3 очка. А тут опять ему рот затыкают, еще и накажут, судя по всему. А вопрос премирования Казарцева - закрытая информация, видите ли... Такими мерами казарцевы не вымрут, а будет размножаться.
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