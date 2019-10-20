Тренировка «Баварии» была прервана из-за подозрений на сердечный приступ у Толиссо

Тренировочное занятие «Баварии» было прервано из-за подозрений на сердечный приступ у полузащитника Корентена Толиссо.

По информации источника, 25-летний француз почувствовал себя плохо на утренней тренировке. Толиссо взялся за сердце и присел на газон, после чего главный тренер команды Нико Ковач принял решение немедленно прервать занятие для оказания медицинской помощи.

После осмотра медицинским штабом у Толиссо было диагностировано головокружение. Жизни и здоровью игрока в данный момент ничто не угрожает.