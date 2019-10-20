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  • Тренировка «Баварии» была прервана из-за подозрений на сердечный приступ у Толиссо

Тренировка «Баварии» была прервана из-за подозрений на сердечный приступ у Толиссо

20 октября 2019, 17:37
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Тренировочное занятие «Баварии» было прервано из-за подозрений на сердечный приступ у полузащитника Корентена Толиссо.

По информации источника, 25-летний француз почувствовал себя плохо на утренней тренировке. Толиссо взялся за сердце и присел на газон, после чего главный тренер команды Нико Ковач принял решение немедленно прервать занятие для оказания медицинской помощи.

После осмотра медицинским штабом у Толиссо было диагностировано головокружение. Жизни и здоровью игрока в данный момент ничто не угрожает.

  • Толиссо стал игроком «Баварии» летом 2017 года, перейдя из «Лиона» за 41,5 млн евро.
  • В этом сезоне француз принял участие в девяти матчах на клубном уровне и сделал две результативные передачи.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Бавария Франция Толиссо Корентен
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