Тренировка «Баварии» была прервана из-за подозрений на сердечный приступ у Толиссо

Тренировочное занятие «Баварии» было прервано из-за подозрений на сердечный приступ у полузащитника Корентена Толиссо.
По информации источника, 25-летний француз почувствовал себя плохо на утренней тренировке. Толиссо взялся за сердце и присел на газон, после чего главный тренер команды Нико Ковач принял решение немедленно прервать занятие для оказания медицинской помощи.
После осмотра медицинским штабом у Толиссо было диагностировано головокружение. Жизни и здоровью игрока в данный момент ничто не угрожает.
- Толиссо стал игроком «Баварии» летом 2017 года, перейдя из «Лиона» за 41,5 млн евро.
- В этом сезоне француз принял участие в девяти матчах на клубном уровне и сделал две результативные передачи.
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