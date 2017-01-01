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    Тренировка «Баварии» была прервана из-за подозрений на сердечный приступ у Толиссо

    Тренировочное занятие «Баварии» было прервано из-за подозрений на сердечный приступ у полузащитника Корентена Толиссо.

    По информации источника, 25-летний француз почувствовал себя плохо на утренней тренировке. Толиссо взялся за сердце и присел на газон, после чего главный тренер команды Нико Ковач принял решение немедленно прервать занятие для оказания медицинской помощи.

    После осмотра медицинским штабом у Толиссо было диагностировано головокружение. Жизни и здоровью игрока в данный момент ничто не угрожает.

    • Толиссо стал игроком «Баварии» летом 2017 года, перейдя из «Лиона» за 41,5 млн евро.
    • В этом сезоне француз принял участие в девяти матчах на клубном уровне и сделал две результативные передачи.

    Источник: Bild

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