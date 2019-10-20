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РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив в концовке

20 октября 2019, 15:50
58

В матче 13-го тура РПЛ «Уфа» сыграла вничью с ЦСКА. На гол полузащитника гостей Ильзата Ахметова точным ударом в составе уфимского клуба отметился нападающий Вячеслав Кротов.

После этой встречи ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 26 очков. «Уфа» расположилась на восьмой строчке – 16 баллов.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ахметов, 26; 1:1 – Кротов, 83.

«Уфа»: Беленов, Терентьев (Круговой, 68), Неделчару, Пуцко, Табидзе, Сухов, Тилль (Голубев, 75), Фомин, Карп, Бизяк, Вомбергар (Кротов, 61).

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Кучаев, Обляков, Ахметов (Бистрович, 78), Влашич, Фернандес, Сигурдссон, Чалов (Бийол, 62).

Предупреждения: Терентьев, 41; Фомин, 66 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа
Комментарии (58)
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CSKA57
1571576079
Очень слабо! Игра ЦСКА не радует!
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Frankfurt Am Main
1571576442
Мдаа.. не поле а огород, никакой инфраструктуры потому и желаю вылета ухы, самый позорное поле и стадион в рфпл.
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portero
1571576632
Уфе респект. Бились за результат.
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ДяДь ПашА
1571576725
Гончар на выход!
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BykAs
1571577259
Ну вот скажите, хрен ли толку, что у нас все молодые, ежели они все девяносто минут не бегают?!
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vladimir-7
1571577850
Ганчаренко рано произвел замену нападающих и тем самым позволил Уфе усилить нападение за счет своих защитников. Чего сберегать силы на игру с Ференцварош, когда сил не хватает играть на два фронта.
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portero
1571578794
Результат хороший, теперь главное самим не обделаться.
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Derzkiy1
1571578975
Гончаренко пора менять, вопросов куча к выбору состава , Обляков был на много сильнее чем Кучаева и тем более Жора здоров на левом фланге проблема огромная , Бийол чистый опорник его с первых минут нужно выпускать , а не из Ахметова и Облякова их делать ! Привычка тупая садиться в оборону во второй половине матча , он так матчи сливает? Чалова на 60 убирать ..... Бывают игроки не фартовые , как у Реала Тибо к примеру у ЦСКА это Кучаев он сам играть не умеет и команда с ним перестала играть
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_Kesh_Suntar_
1571580003
Нам бы как то до Зимы дожить! Главное не упускать лидеров в отрыв до 9 очков! 1 .Всех бед все таки травмы,,, ни как не могут сыграться защитники,,, 2. Сборные,, "пол команды уходят" после этого никакие,, против "Тамбова" судья помог.. Против Уфы Акинфеев,, 3. Любимчик Гончара! Обл9ков! Сук бесит,, какую он поле функцию делает? 4. Целых три игрока, не своем амплуа играют "в позиции"! "Кучаев" Ахметов и Обляков! 5. Тактика Гончара,, слишком - "Энергозатратный" "тотальный прессинг",,, вторые таймы,, нету планов Б, В, 6. и......,,,, Чалов,,,,
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shikari__
1571582555
как же вы достали, большинство нытиков снизу отписавшихся. вы за ЦСКА болеете или только за результат? переметнись зенит поддерживать тогда, там вам и результат постабильнее будет и трансферы. команда выигрывает: "Ура, мы победили!" ничья или поражение - пол состава куда то отправляют, Ганчаренко увольняют срузу же. кого видеть хотите, Кононова или Григоряна? или забыли как Слуцкий приходил? и какой состав у него был. или постоянная смена тренера - залог успеха? и кто из этого состава выжмет больше? с Уфой думали, легкие 3 очка будут на их "поле"? ну ознакомьтесь тогда с кем и как они играли в этом сезоне. для кого то матч с зенитом определяющий) а для вас неудача будет шоком? если в ничью сыграем хорошо будет, выиграем, вообще отлично. трезво на вещи смотрите. хорошо что таких людей, как большинство тут комментирующих, в руководстве клуба нет.
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