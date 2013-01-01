Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив в концовке

    В матче 13-го тура РПЛ «Уфа» сыграла вничью с ЦСКА. На гол полузащитника гостей Ильзата Ахметова точным ударом в составе уфимского клуба отметился нападающий Вячеслав Кротов.

    После этой встречи ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 26 очков. «Уфа» расположилась на восьмой строчке – 16 баллов.

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ахметов, 26; 1:1 – Кротов, 83.

    «Уфа»: Беленов, Терентьев (Круговой, 68), Неделчару, Пуцко, Табидзе, Сухов, Тилль (Голубев, 75), Фомин, Карп, Бизяк, Вомбергар (Кротов, 61).

    ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Кучаев, Обляков, Ахметов (Бистрович, 78), Влашич, Фернандес, Сигурдссон, Чалов (Бийол, 62).

    Предупреждения: Терентьев, 41; Фомин, 66 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:50
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34187

      portero 2 минуты назад

      Результат хороший, теперь главное самим не обделаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10002

      vladimir-7 18 минут назад

      Ганчаренко рано произвел замену нападающих и тем самым позволил
      Уфе усилить нападение за счет своих защитников. Чего сберегать силы
      на игру с Ференцварош, когда сил не хватает играть на два фронта.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1593

      Derzkiy1 > vladimir-7 6 минут назад

      команда с ним перестала прибавлять, глупые замены не впервой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4168

      Lester84 24 минуты назад

      Честно говоря, как-то боязно. Впереди матч с Динамо, в играх с которым мы последние несколько лет стабильно теряем очки и матч с Зенитом, который сейчас набрал ход. Думаю матч с Зенитом будет для Гончара определяющим. Слишком уж затянулась череда неудач

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +325

      BykAs 28 минут назад

      Ну вот скажите, хрен ли толку, что у нас все молодые, ежели они все девяносто минут не бегают?!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      arrivalgist 28 минут назад

      Эф вы циски, циски, не хватает малость мастерства все таки в атаке. Фернандесу с Влашичем одним не потянуть похоже.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2448

      InterMilLano1908 35 минут назад

      Чалова в Уфу вместе с оьляковым.... Гончар уровень БАТЭ... Браво цска превратился в Ростов...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +894

      Niko > InterMilLano1908 29 минут назад

      Соглашусь только по первому предложению. Дальше все бредовей и бредовей) ростов посильнее наших будет это точно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2448

      InterMilLano1908 > Niko 19 минут назад

      Я говорю про то что для Ростова попасть в ЛЧ это удачача, а для цска раньше место ниже первого считалось провалом...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +894

      Niko > InterMilLano1908 16 минут назад

      ААА, теперь понял, тогда согласен!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +659

      ДяДь ПашА 37 минут назад

      Гончар на выход!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +894

      Niko > ДяДь ПашА 28 минут назад

      Дядь тасуй своих тренеров, без сопливых разберемся

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34187

      portero 38 минут назад

      Уфе респект. Бились за результат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1614

      Фан666 40 минут назад

      Молодёжь ЦСКА печалит, у них слабое будущее у многих. А зенит похоже чемпион.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34187

      portero > Фан666 37 минут назад

      Там Локо еще есть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +894

      Niko > Фан666 27 минут назад

      Сложно не согласиться((( но команду строить надо и ясно что в этом году особо ниче не светит, а в 5ку должны попасть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1813

      Борат 40 минут назад

      Нормальный результат ёлыпалы!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15924

      DVOK68 > Борат 33 минуты назад

      Да тебе всё нормально,паря...
      )))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74138
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru