РПЛ. ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив в концовке

В матче 13-го тура РПЛ «Уфа» сыграла вничью с ЦСКА. На гол полузащитника гостей Ильзата Ахметова точным ударом в составе уфимского клуба отметился нападающий Вячеслав Кротов.

После этой встречи ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 26 очков. «Уфа» расположилась на восьмой строчке – 16 баллов.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ахметов, 26; 1:1 – Кротов, 83.

«Уфа»: Беленов, Терентьев (Круговой, 68), Неделчару, Пуцко, Табидзе, Сухов, Тилль (Голубев, 75), Фомин, Карп, Бизяк, Вомбергар (Кротов, 61).

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Кучаев, Обляков, Ахметов (Бистрович, 78), Влашич, Фернандес, Сигурдссон, Чалов (Бийол, 62).

Предупреждения: Терентьев, 41; Фомин, 66 – нет.

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