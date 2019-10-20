Тедеско: «В зимнее трансферное окно кардинальные изменения в «Спартаке» не потребуются»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал понять, что зимой не стоит ждать от клуба серьезной активности на трансферном рынке.

«Я думаю, что особых изменений в команде не потребуется. Для нас в матче с «Рубином» был реальной проблемой выбор стартового состава, потому что у нас очень много классных футболистов. К счастью, у нас есть из кого выбирать. Поэтому я считаю, что кардинальные изменения в «Спартаке» не потребуются в трансферное окно», – сказал Тедеско.

Зимнее ТО для клубов РПЛ будет открыто с 22 января по 21 февраля 2020 года.

«Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.

Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.

После 13 сыгранных матчей московская команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

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