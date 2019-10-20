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  • Тедеско: «В зимнее трансферное окно кардинальные изменения в «Спартаке» не потребуются»

Тедеско: «В зимнее трансферное окно кардинальные изменения в «Спартаке» не потребуются»

20 октября 2019, 11:16
8

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал понять, что зимой не стоит ждать от клуба серьезной активности на трансферном рынке.

«Я думаю, что особых изменений в команде не потребуется. Для нас в матче с «Рубином» был реальной проблемой выбор стартового состава, потому что у нас очень много классных футболистов. К счастью, у нас есть из кого выбирать. Поэтому я считаю, что кардинальные изменения в «Спартаке» не потребуются в трансферное окно», – сказал Тедеско.

  • Зимнее ТО для клубов РПЛ будет открыто с 22 января по 21 февраля 2020 года.
  • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
  • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
  • После 13 сыгранных матчей московская команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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RotBerg
1571560313
Расплакался после фразы много классных футболистов)
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Пельш 1
1571560451
Правильно, надо этих бездарей учить играть!
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ilichkadr
1571562735
Судя по стартовому составу Тедеско ещё выбирать и выбирать. Очевидно, что тренер не знает игроков вообще, поэтому каждый играл во что умел. К концу 1-го тайма команда откровенно сдохла. Спартаку на сей раз свезло, но свезёт ли с Локо?
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Alex-96
1571567915
К лету бы еще глушакова назад выкупить и вернуть в команду де зеува. И все! В ФНЛ-е всех рвать будут!
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SLADE2019
1571570543
Много классных игроков во всей РПЛ нет! Ну а у нас...? Кажется с товарищем всё ясно!
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vka1970
1571573264
Понятный комментарий. Тед смотрит на качество и возможности игроков. Когда будет составлена картина полностью, тогда и будут заявления. Пока же откровений ждать не приходится.
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Plyash
1571583910
А кто тебе денег даст?Все деньги под Кононова профукали.Размечтался.
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