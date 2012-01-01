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    Тедеско: «В зимнее трансферное окно кардинальные изменения в «Спартаке» не потребуются»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал понять, что зимой не стоит ждать от клуба серьезной активности на трансферном рынке.

    «Я думаю, что особых изменений в команде не потребуется. Для нас в матче с «Рубином» был реальной проблемой выбор стартового состава, потому что у нас очень много классных футболистов. К счастью, у нас есть из кого выбирать. Поэтому я считаю, что кардинальные изменения в «Спартаке» не потребуются в трансферное окно», – сказал Тедеско.

    • Зимнее ТО для клубов РПЛ будет открыто с 22 января по 21 февраля 2020 года.
    • «Спартак» объявил о назначении Тедеско 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
    • После 13 сыгранных матчей московская команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

    Тедеско – о лимите на легионеров в РПЛ: «Для меня это что-то новое, ведь я не до конца свободен»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4774

      ilichkadr 18 минут назад

      Судя по стартовому составу Тедеско ещё выбирать и выбирать. Очевидно, что тренер не знает игроков вообще, поэтому каждый играл во что умел. К концу 1-го тайма команда откровенно сдохла. Спартаку на сей раз свезло, но свезёт ли с Локо?

      0
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      Рейтинг: +401

      Пельш 1 56 минут назад

      Правильно, надо этих бездарей учить играть!

      1
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      Рейтинг: +3035

      RotBerg 58 минут назад

      Расплакался после фразы много классных футболистов)

      0
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