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  • Тедеско – о лимите на легионеров в РПЛ: «Для меня это что-то новое, ведь я не до конца свободен»

Тедеско – о лимите на легионеров в РПЛ: «Для меня это что-то новое, ведь я не до конца свободен»

20 октября 2019, 10:34
14

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.

«У нас есть российские футболисты на каждую позицию. Так что это не проблема. В конце концов, все команды в равных условиях, а определяющим является качество футболистов, а оно у нас высокое – и у местных футболистов, и у иностранцев.

Безусловно, для меня это что-то новое, ведь я не до конца свободен. Ведь, если начинаешь матч с пятью россиянами и хочешь, даже вынужденно, одного из них заменить, то и выпускаешь на поле тоже россиянина», – сказал Тедеско.

  • Сейчас в чемпионате действует лимит, согласно которому на поле в составе одной команды не могут выходить более шести иностранцев одновременно.
  • С сезона-2020/21 лимит будет касаться заявки клуба – восемь легионеров и 17 россиян.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (14)
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vladimir-7
1571558261
Тедеско: "Я не до конца свободен", Федун пока не даст свободы, полную свободу он даст через год-полтора, а может быть и раньше.
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Пельш 1
1571559756
Вот читаешь ваши коменты и диву даёшься! Вам лишь бы только попиз...ть или вы на самом деле дебилы? Человек в интервью говорит о проблеме в РПЛ, а вы опять переходите на личности! Вот в МанСити сколько англичан играет, или в МанЮнайтед, или итальянцев в Ювентусе? Правильно с гулькин х..., а сборные то не последние,а мы с дебильнм лимитом только неучей и лентяев ростим!
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Lester84
1571560283
В чемпионате России ты в принципе не до конца свободен)))
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Vratarь
1571561115
Ты и не до конца занят пока...
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Alex-96
1571561729
Брависсимо Доменико! Отнять очки у самого Рубина с таким убогим подбором игроков как в спартаке..... Сразу видно талант тренера!!!!
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Фан666
1571562020
Дядя очень разговорчивый похоже, или других новостей неь
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ЮНик
1571565584
Я думаю, что в конце чемпионата Тедеско будет полностью свободен. От тренерства в команде. Даже "Рубин" на фоне сегодняшнего "Спартака" смотрится лучше, хоть какой-то командой выглядит. У "Спартака" же полное отсутствие коллективной игры, какого-то игрового смысла, взаимопонимания, сыгранности. Какие тактические игровые схемы, наигранные комбинации??? Ноль!!! Абсолютное "бей-беги". Если "Спартак" войдет в десятку в этом чемпионате, это уже будет чудо. Без злорадства пишу, а с болью и стыдом перед мертвыми Старостиными, Бесковым и еще живым Романцевым. Во что превратили мою любимую уже полвека команду! Просто добили...
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Из Твери Леха
1571571704
Вот и нытье пошло.
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