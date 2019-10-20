Тедеско – о лимите на легионеров в РПЛ: «Для меня это что-то новое, ведь я не до конца свободен»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.
«У нас есть российские футболисты на каждую позицию. Так что это не проблема. В конце концов, все команды в равных условиях, а определяющим является качество футболистов, а оно у нас высокое – и у местных футболистов, и у иностранцев.
Безусловно, для меня это что-то новое, ведь я не до конца свободен. Ведь, если начинаешь матч с пятью россиянами и хочешь, даже вынужденно, одного из них заменить, то и выпускаешь на поле тоже россиянина», – сказал Тедеско.
- Сейчас в чемпионате действует лимит, согласно которому на поле в составе одной команды не могут выходить более шести иностранцев одновременно.
- С сезона-2020/21 лимит будет касаться заявки клуба – восемь легионеров и 17 россиян.
Источник: «Чемпионат»