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    Тедеско – о лимите на легионеров в РПЛ: «Для меня это что-то новое, ведь я не до конца свободен»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.

    «У нас есть российские футболисты на каждую позицию. Так что это не проблема. В конце концов, все команды в равных условиях, а определяющим является качество футболистов, а оно у нас высокое – и у местных футболистов, и у иностранцев.

    Безусловно, для меня это что-то новое, ведь я не до конца свободен. Ведь, если начинаешь матч с пятью россиянами и хочешь, даже вынужденно, одного из них заменить, то и выпускаешь на поле тоже россиянина», – сказал Тедеско.

    • Сейчас в чемпионате действует лимит, согласно которому на поле в составе одной команды не могут выходить более шести иностранцев одновременно.
    • С сезона-2020/21 лимит будет касаться заявки клуба – восемь легионеров и 17 россиян.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1610

      Фан666 30 минут назад

      Дядя очень разговорчивый похоже, или других новостей неь

      2
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      Рейтинг: +259

      Alex-96 35 минут назад

      Брависсимо Доменико! Отнять очки у самого Рубина с таким убогим подбором игроков как в спартаке..... Сразу видно талант тренера!!!!

      3
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      Рейтинг: +21043

      gol_kak_sokol 43 минуты назад

      Бомбардмр, прочитал здесь комменты и обращаюсь к тебе с просьбой: открой пож. раздел- "хейтеры Спартака", мы их будем помечать и отправлять в этот раздел, а здесь будут делиться мнениями адекватные люди.

      1
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      Рейтинг: +40

      Яврунгер Мстяшный 8 > gol_kak_sokol 40 минут назад

      размечтался...
      скорее глушак с карерой вернуться )))

      6
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      Рейтинг: +1514

      general.lizyukov > gol_kak_sokol 1 минуту назад

      а ещё надо открыть раздел раздел "глоры спартака" и не пускать туда никого, кроме спартаковских фанов )))

      1
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      Рейтинг: +345

      Vratarь 45 минут назад

      Ты и не до конца занят пока...

      1
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      Рейтинг: +4152

      Lester84 59 минут назад

      В чемпионате России ты в принципе не до конца свободен)))

      6
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      Рейтинг: +401

      Пельш 1 1 час назад

      Вот читаешь ваши коменты и диву даёшься! Вам лишь бы только попиз...ть или вы на самом деле дебилы? Человек в интервью говорит о проблеме в РПЛ, а вы опять переходите на личности! Вот в МанСити сколько англичан играет, или в МанЮнайтед, или итальянцев в Ювентусе? Правильно с гулькин х..., а сборные то не последние,а мы с дебильнм лимитом только неучей и лентяев ростим!

      4
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      Рейтинг: +40

      Яврунгер Мстяшный 8 > Пельш 1 59 минут назад

      клоун-цыган посмешнее пиджака, поборетесь за девятое место ))

      4
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      Рейтинг: +308

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак!

      7
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      Рейтинг: +308

      alarm 1 час назад

      не знал, на что шёл? ну тупеско.

      7
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      Рейтинг: +40

      Яврунгер Мстяшный 8 1 час назад

      трындеска, за неделю ты уже задолбал трындеть о своей новой свиноферме...

      9
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      Рейтинг: +1804

      Борат 1 час назад

      Не плач, тадеска, летом будешь свободен!

      12
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