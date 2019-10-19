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    Карпин: «В перерыве надеялся, что во втором тайме «Зенит» забьет нам еще три. Шесть получим – нас на место поставят»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги встречи 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:6).

    «Хуже игр однозначно не было. Особенно первый тайм. Даже если бы мы проиграли первый тайм 0:1, это был бы худший первый тайм за два года. Дело не в Бабурине. Дело в том, что допустили такие удары.

    Честно, в перерыве сказал, что пусть нам еще три забьют. Шесть получим, на место нас поставят и будем двигаться дальше. Так что слава Богу… Нет, конечно, не слава Богу, но хорошо, что получили. Двигаемся дальше», – отметил Карпин.

    Карпин – о поражении 1:6 от «Зенита»: «Было ощущение, что в первом тайме команда ДЮСШ играла против мужиков»

    РПЛ. «Зенит» разгромил «Ростов» – Дзюба поучаствовал в пяти голах

    Источник: Sport24

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2125

      minaev23 8 минут назад

      Карпин лучшиий .Проигрывали все не ниодного тренера который ы не проигрывал с таким **** счётам!!!!! Валерий Георгиевич - лучший!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111

      0
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      Рейтинг: +864

      CSKA57 25 минут назад

      Ничего, Валерий Георгиевич, жизнь - это зебра: полоса белая, полоса черная. Тамбову проиграли, у Динамо и ЦСКА выиграли, Зениту проиграли, у Сочи... Не знаю, жизнь покажет! Пока белая полоса у Ростова шире.

      1
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      Рейтинг: +1028

      Genz 30 минут назад

      Какая разница какой счет. Главное у Локо и Краснодара выиграют

      0
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      Рейтинг: +4274

      ivan-football-fan 34 минуты назад

      ...накаркал))

      -1
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      Рейтинг: +4774

      ilichkadr 37 минут назад

      Подобные речи Волеры были и в Спартаке, так что не в первой слышать: видим, знаем, хорошо, что получаем, но работаем над этим, будем двигаться дальше...............

      1
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      Рейтинг: +3038

      Gek Dement > ilichkadr 22 минуты назад

      И в Спартаке он стабильно брал серебро-бронзу почти каждый год и играл в ЛЧ. По стабильности с ним ни один тренер Спартака за последние годы рядом не стоял.

      0
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      Рейтинг: +322

      hmelarj 40 минут назад

      Cтранно что Дзюба привет после игры Карпину не передал. Какой Артём деликатный)))

      0
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      Рейтинг: +380

      Давид59 > hmelarj 25 минут назад

      Да. Вполне мог. У него с Валерой свои счёты

      0
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      Рейтинг: +2125

      minaev23 > hmelarj 7 минут назад

      ВЫ ****** злопянатные!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

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      Рейтинг: +1793

      Борат 42 минуты назад

      Лучше 1 раз 1-6, чем пять раз по 0-1 и разок 1-1 ))) удачи!!!

      2
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      Рейтинг: +4274

      ivan-football-fan > Борат 33 минуты назад

      ... лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз))

      -1
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      Рейтинг: +146

      Mefistofel29 51 минуту назад

      Валера - верим. Я без иронии, ничего страшного, ещё пол чемпионата.

      8
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      Рейтинг: +2125

      minaev23 > Mefistofel29 5 минут назад

      Спасибо !!!!!!!!!!!!!!!! Таких как вы мало уважаемый

      0
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      Рейтинг: +475

      Иван Петров 1986 51 минуту назад

      Когда начинаются вот такие разговоры у некоторых игрочишек, то игра заканчивается. Шомуродов совсем недавно сказал «Не считаю себя звездой РПЛ».Но он то уже посчитал себя звездой.

      0
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      Рейтинг: +888

      Jhon1989 52 минуты назад

      Валера прямо в точку сказал!!!

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