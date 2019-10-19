Карпин: «В перерыве надеялся, что во втором тайме «Зенит» забьет нам еще три. Шесть получим – нас на место поставят»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги встречи 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:6).

«Хуже игр однозначно не было. Особенно первый тайм. Даже если бы мы проиграли первый тайм 0:1, это был бы худший первый тайм за два года. Дело не в Бабурине. Дело в том, что допустили такие удары.

Честно, в перерыве сказал, что пусть нам еще три забьют. Шесть получим, на место нас поставят и будем двигаться дальше. Так что слава Богу… Нет, конечно, не слава Богу, но хорошо, что получили. Двигаемся дальше», – отметил Карпин.

Карпин – о поражении 1:6 от «Зенита»: «Было ощущение, что в первом тайме команда ДЮСШ играла против мужиков»

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