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  • Карпин: «В перерыве надеялся, что во втором тайме «Зенит» забьет нам еще три. Шесть получим – нас на место поставят»

Карпин: «В перерыве надеялся, что во втором тайме «Зенит» забьет нам еще три. Шесть получим – нас на место поставят»

19 октября 2019, 22:18
42

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги встречи 13-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:6).

«Хуже игр однозначно не было. Особенно первый тайм. Даже если бы мы проиграли первый тайм 0:1, это был бы худший первый тайм за два года. Дело не в Бабурине. Дело в том, что допустили такие удары.

Честно, в перерыве сказал, что пусть нам еще три забьют. Шесть получим, на место нас поставят и будем двигаться дальше. Так что слава Богу… Нет, конечно, не слава Богу, но хорошо, что получили. Двигаемся дальше», – отметил Карпин.

Карпин – о поражении 1:6 от «Зенита»: «Было ощущение, что в первом тайме команда ДЮСШ играла против мужиков»

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Карпин Валерий
Комментарии (42)
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Mefistofel29
1571513132
Валера - верим. Я без иронии, ничего страшного, ещё пол чемпионата.
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CSKA57
1571514671
Ничего, Валерий Георгиевич, жизнь - это зебра: полоса белая, полоса черная. Тамбову проиграли, у Динамо и ЦСКА выиграли, Зениту проиграли, у Сочи... Не знаю, жизнь покажет! Пока белая полоса у Ростова шире.
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Томик
1571516713
Парни психологически не справились. Кто-то за лидерство среди бомбардиров уже начал бороться, кто-то на серьёзные клубы заглядываться начал. А надо пахать и слушать Валеру.
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suhoffmonstro
1571516766
Карпин еще возьмет реванш. Валера ВЕРИМ!!!
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АИН-27
1571516879
Иногда такие поражения нужны. Именно для игроков. Да, щелкнули по носу. Поставили на место. Дальше, будут немного иначе выходить на поле. Сегодня была показана проблема Ростова - это короткая скамейка, и главное, ошибки в центре защиты. Не зря же, Ростов регулярно пропускает. А Зенит - это Зенит, тем более у себя на поле. Проиграли бы 0-1, было бы не лучше. Даже если не считать сегодняшних 6ти банок, Ростов самая пропускающая команда из верхней пятерки. Тренерам и игрокам надо будет сделать вывод.
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alp
1571518260
Егорушку жалко.. желаю ему пережить этот кошмар
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Zubo
1571521373
Жалко Карпушу, вообще он молодец, но Ростов просто был никакой, как не играл сегодня, как говорит Аржавин, как будто не приезжал
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Ловкий Бубен
1571521993
Да Карпин получил сегодня сильный удар в поддых... Ничего Карпин мужик сильный , насколько я его помню
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kazak161
1571551366
Вчера Зенит мог с таким же счетом обыграть любую команду из РПЛ, так что осуждать Ростов имеют право только болельщики Зенита!
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Валерий1965
1571559750
Ростов - очень хорошая команда с поставленной игрой. Они ещё пошумят) А Карпин приятно удивил.... Никакого нытья. Все правильно.
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