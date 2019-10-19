Серия А. «Аталанта» перед матчем с «Манчестер Сити» вела в три мяча против «Лацио», но сыграла вничью

В восьмом туре Серии А «Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью, хотя гости вели в три мяча. Римляне добыли очко в компенсированное время второго тайма.

«Аталанта» идет в таблице на третьем месте. На следующей неделе клуб из Бергамо проведет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

Лацио – Аталанта – 3:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Муриэль, 23; 0:2 – Муриэль, 28; 0:3 – Гомес, 37; 1:3 – Иммобиле, 69 (с пенальти); 2:3 – Корреа, 70; 3:3 – Иммобиле, 90+2 (с пенальти).

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