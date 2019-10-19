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  • «Зенит»: на матч с «Ростовом» ожидается до 55 тысяч зрителей, билеты в продаже еще есть

«Зенит»: на матч с «Ростовом» ожидается до 55 тысяч зрителей, билеты в продаже еще есть

19 октября 2019, 14:15
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В 19:00 по Москве начнется матч 13 тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом». На игру ожидается до 55 тысяч зрителей.

«Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в черном; гости — в желтой форме, вратарь — в зеленом.

На матче ожидается до 55 тысяч зрителей, гостей поддержат до 600 болельщиков. Билеты остаются в продаже на официальном сайте «Зенита», – информирует пресс-служба хозяев.

  • Команды имеют одинаковое количество очков.
  • Последний матч между командами в Санкт-Петербурге завершился победой «Зенита» (2:0).
  • Действующим чемпионам России на следующей неделе предстоит провести матч Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов
Комментарии (3)
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Бардюр
1571484858
600 только на гостевом? Это хорошая цифра. Ещё точно +2 вне гостевого
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a-rakhmatov
1571495645
Сегодня ожидается рекорд посещаемости в РПЛ..))
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