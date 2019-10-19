«Зенит»: на матч с «Ростовом» ожидается до 55 тысяч зрителей, билеты в продаже еще есть

В 19:00 по Москве начнется матч 13 тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом». На игру ожидается до 55 тысяч зрителей.

«Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в черном; гости — в желтой форме, вратарь — в зеленом.

На матче ожидается до 55 тысяч зрителей, гостей поддержат до 600 болельщиков. Билеты остаются в продаже на официальном сайте «Зенита», – информирует пресс-служба хозяев.