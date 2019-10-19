«Зенит»: на матч с «Ростовом» ожидается до 55 тысяч зрителей, билеты в продаже еще есть

В 19:00 по Москве начнется матч 13 тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом». На игру ожидается до 55 тысяч зрителей.
«Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в черном; гости — в желтой форме, вратарь — в зеленом.
На матче ожидается до 55 тысяч зрителей, гостей поддержат до 600 болельщиков. Билеты остаются в продаже на официальном сайте «Зенита», – информирует пресс-служба хозяев.
- Команды имеют одинаковое количество очков.
- Последний матч между командами в Санкт-Петербурге завершился победой «Зенита» (2:0).
- Действующим чемпионам России на следующей неделе предстоит провести матч Лиги чемпионов с «Лейпцигом».
Источник: официальный сайт «Зенита»