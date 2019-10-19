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    «Зенит»: на матч с «Ростовом» ожидается до 55 тысяч зрителей, билеты в продаже еще есть

    В 19:00 по Москве начнется матч 13 тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом». На игру ожидается до 55 тысяч зрителей.

    «Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в черном; гости — в желтой форме, вратарь — в зеленом.

    На матче ожидается до 55 тысяч зрителей, гостей поддержат до 600 болельщиков. Билеты остаются в продаже на официальном сайте «Зенита», – информирует пресс-служба хозяев.

    • Команды имеют одинаковое количество очков.
    • Последний матч между командами в Санкт-Петербурге завершился победой «Зенита» (2:0).
    • Действующим чемпионам России на следующей неделе предстоит провести матч Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1517

      Фанат Рубина 1 час назад

      «Зенит» сыграет в лазурной ( ошибочка тк то в ГОЛУБОЙ) форме, вратарь — в черном ( вы че рассисты) ; гости — в желтой форме, вратарь — в зеленом

      0
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      Рейтинг: +1517

      Фанат Рубина 1 час назад

      опять билеты в школах и дет садах раздавали и сами билеты поди по 300 рублей..
      АХАХАХАХ

      -1
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      Рейтинг: -19751

      пьяныйхоровод > Фанат Рубина 26 минут назад

      Диванный у е б а н , тебе даже за мильон не продадут билет ни на один стадион в мире . Сиди пукай в обивку дальше .

      0
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      Рейтинг: +3219

      TOL47 > Фанат Рубина 22 минуты назад

      Это на Рубин придется по 5 рублей продавать таким как ты гостям, а на Ростов уже давно все хорошие места раскуплены, знаешь по 350 второй ярус за колонной для тебя ну не видно там чуток поля... будешь строчить коменты во время игры.

      0
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      Рейтинг: +1961

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Так все знают, что Зенит самый популярный клуб.

      1
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      Рейтинг: +315

      Бардюр 1 час назад

      600 только на гостевом? Это хорошая цифра. Ещё точно +2 вне гостевого

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