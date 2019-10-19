Месси: «Присутствие Роналду повышало ценность Класико»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о соперничестве с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду в период его выступлений за «Реал».

«Было здорово, когда он играл в Испании. Его присутствие повышало ценность Класико. Он делал матчи между «Барселоной» и «Реалом» более особенными», – сказал аргентинец.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

Португалец забил 450 мячей в 438 играх.

Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

Аргентинец отличился 604 голами в 692 матчах.

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