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    Месси: «Присутствие Роналду повышало ценность Класико»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о соперничестве с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду в период его выступлений за «Реал».

    «Было здорово, когда он играл в Испании. Его присутствие повышало ценность Класико. Он делал матчи между «Барселоной» и «Реалом» более особенными», – сказал аргентинец.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Португалец забил 450 мячей в 438 играх.
    • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
    • Аргентинец отличился 604 голами в 692 матчах.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +887

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Лео, видимо имеет в виду, что ему уже не интересно обыгрывать Реал и не видеть грустное лицо Роналду...

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