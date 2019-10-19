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Месси: «Присутствие Роналду повышало ценность Класико»

19 октября 2019, 11:18
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о соперничестве с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду в период его выступлений за «Реал».

«Было здорово, когда он играл в Испании. Его присутствие повышало ценность Класико. Он делал матчи между «Барселоной» и «Реалом» более особенными», – сказал аргентинец.

  • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
  • Португалец забил 450 мячей в 438 играх.
  • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
  • Аргентинец отличился 604 голами в 692 матчах.

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Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона Реал Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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AHTUNGBOL
1571477084
Лео, видимо имеет в виду, что ему уже не интересно обыгрывать Реал и не видеть грустное лицо Роналду...
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Санёк 17
1571500508
Это точно)
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