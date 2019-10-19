Месси: «Очевидно, что я останусь в «Барселоне» до конца карьеры»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался о своем будущем в каталонском клубе.

«Некоторое время назад мы обсуждали продление договора. Но я не хочу, чтобы контракт связывал меня, потому что не знаю, как буду себя чувствовать. Не хочу, чтобы у меня продолжало действовать соглашение, если я буду не в порядке.

Намерен продолжать соревноваться до тех пор, пока буду чувствовать себя хорошо физически, впрочем, очевидно, что я останусь в «Барселоне» до конца карьеры», – сказал аргентинец.

Месси – воспитанник «Барсы».

За основу он дебютировал в ноябре 2003 года.

С тех пор 32-летний форвард забил 604 гола в 692 матчах.

Его контракт с клубом истекает в 2021 году.

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