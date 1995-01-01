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    Месси: «Очевидно, что я останусь в «Барселоне» до конца карьеры»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался о своем будущем в каталонском клубе.

    «Некоторое время назад мы обсуждали продление договора. Но я не хочу, чтобы контракт связывал меня, потому что не знаю, как буду себя чувствовать. Не хочу, чтобы у меня продолжало действовать соглашение, если я буду не в порядке.

    Намерен продолжать соревноваться до тех пор, пока буду чувствовать себя хорошо физически, впрочем, очевидно, что я останусь в «Барселоне» до конца карьеры», – сказал аргентинец.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • За основу он дебютировал в ноябре 2003 года.
    • С тех пор 32-летний форвард забил 604 гола в 692 матчах.
    • Его контракт с клубом истекает в 2021 году.

    Месси: «Не все в «Барселоне» хотят возвращения Неймара»

    Источник: Goal.com

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2403

      InterMilLano1908 5 минут назад

      Похоже Месси не побить рекорд Пеле... А вот Роналду осталось 58 мячей всего

      0
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      Рейтинг: +793

      Decorhome 1 час назад

      От добра, добра не ищут

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