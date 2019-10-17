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    Дзюба опубликовал видео со своим картонным бюстом, подаренным болельщиками

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в своем инстаграме видео с картонным бюстом.

    На видео форвард гладит скульптуру по голове. Бюст Дзюбе вручили болельщики «Зенита».

    Ранее Дзюба устроил челлендж с чемпионом мира по пляжному волейболу Олегом Стояновским.

    • Сборная России в матче отборочного турнира Евро-2020 разгромила Кипр (5:0), обеспечив себе досрочный выход на чемпионат Европы.
    • В игре с киприотами Дзюба стал автором одного забитого мяча и сделал три результативные передачи.

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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