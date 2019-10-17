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  • Дзюба опубликовал видео со своим картонным бюстом, подаренным болельщиками

Дзюба опубликовал видео со своим картонным бюстом, подаренным болельщиками

17 октября 2019, 15:44
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в своем инстаграме видео с картонным бюстом.

На видео форвард гладит скульптуру по голове. Бюст Дзюбе вручили болельщики «Зенита».

Ранее Дзюба устроил челлендж с чемпионом мира по пляжному волейболу Олегом Стояновским.

  • Сборная России в матче отборочного турнира Евро-2020 разгромила Кипр (5:0), обеспечив себе досрочный выход на чемпионат Европы.
  • В игре с киприотами Дзюба стал автором одного забитого мяча и сделал три результативные передачи.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (2)
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BlackMurder
1571321310
Мож от картонки толку больше?)
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Max GRIM
1571330031
В музей Зенита!!!
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