Дзюба опубликовал видео со своим картонным бюстом, подаренным болельщиками

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в своем инстаграме видео с картонным бюстом.

На видео форвард гладит скульптуру по голове. Бюст Дзюбе вручили болельщики «Зенита».

Ранее Дзюба устроил челлендж с чемпионом мира по пляжному волейболу Олегом Стояновским.

Сборная России в матче отборочного турнира Евро-2020 разгромила Кипр (5:0), обеспечив себе досрочный выход на чемпионат Европы.

В игре с киприотами Дзюба стал автором одного забитого мяча и сделал три результативные передачи.

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