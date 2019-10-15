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  • Дзюба устроил волейбол-челлендж с чемпионом мира Стояновским

Дзюба устроил волейбол-челлендж с чемпионом мира Стояновским

15 октября 2019, 17:58
7

Форвард сборной России Артем Дзюба поучаствовал в челлендже с чемпионом мира по пляжному волейболу Олегом Стояновским.

Видео было опубликовано в YouTube-канале футбольной сборной.

Кроме Дзюбы и Стояновского, в состязании участвовал голкипер сборной России Сослан Джанаев. Дзюба и Стояновский сначала руками били волейбольным мячом по воротам. После этого волейболист исполнял удары ногами. Также спортсмены провели серию пенальти и задания с ударом на технику.

  • В сентябре Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым выиграли финал Мирового тура по пляжному волейболу в Риме.
  • Сборная России в матче отборочного турнира Евро-2020 разгромила Кипр (5:0), обеспечив себе досрочный выход на чемпионат Европы.
  • В игре с киприотами Дзюба стал автором одного забитого мяча и сделал три результативные передачи.

Источник: YouTube-канал сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Россия Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (7)
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MU-fanatic
1571152722
два палена встретились называется)))
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dinar7777dinar
1571157963
Гроза Кипра и сан Марино великий Джуба без пяти минут обладатель золотого палена . Пал
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paracetamol
1571174011
Зюба, ты бы тренировался лучше, Ростов на носу!
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