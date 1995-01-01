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    Дзюба устроил волейбол-челлендж с чемпионом мира Стояновским

    Форвард сборной России Артем Дзюба поучаствовал в челлендже с чемпионом мира по пляжному волейболу Олегом Стояновским.

    Видео было опубликовано в YouTube-канале футбольной сборной.

    Кроме Дзюбы и Стояновского, в состязании участвовал голкипер сборной России Сослан Джанаев. Дзюба и Стояновский сначала руками били волейбольным мячом по воротам. После этого волейболист исполнял удары ногами. Также спортсмены провели серию пенальти и задания с ударом на технику.

    • В сентябре Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым выиграли финал Мирового тура по пляжному волейболу в Риме.
    • Сборная России в матче отборочного турнира Евро-2020 разгромила Кипр (5:0), обеспечив себе досрочный выход на чемпионат Европы.
    • В игре с киприотами Дзюба стал автором одного забитого мяча и сделал три результативные передачи.

    Источник: YouTube-канал сборной России

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