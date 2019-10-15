Дзюба устроил волейбол-челлендж с чемпионом мира Стояновским

Форвард сборной России Артем Дзюба поучаствовал в челлендже с чемпионом мира по пляжному волейболу Олегом Стояновским.

Видео было опубликовано в YouTube-канале футбольной сборной.

Кроме Дзюбы и Стояновского, в состязании участвовал голкипер сборной России Сослан Джанаев. Дзюба и Стояновский сначала руками били волейбольным мячом по воротам. После этого волейболист исполнял удары ногами. Также спортсмены провели серию пенальти и задания с ударом на технику.