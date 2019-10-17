«Краснодар» поздравил Скопинцева со свадьбой

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что защитник команды Дмитрий Скопинцев женился на своей возлюбленной Елизавете.

«Твердое «нет!» сказал Дмитрий Скопинцев холостяцкой жизни и твeрдое «да!» услышала от него очаровательная Елизавета, ставшая накануне супругой нашего защитника! Мы поздравляем молодых с бракосочетанием! Желаем новоиспеченной семье большущего счастья!» – говорится в публикации клуба в твиттере.

Скопинцев выступает за «Краснодар» с февраля 2019 года.

В текущем сезоне игрок провел пять матчей и забил один гол.