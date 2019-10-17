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«Краснодар» поздравил Скопинцева со свадьбой

17 октября 2019, 09:14
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Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что защитник команды Дмитрий Скопинцев женился на своей возлюбленной Елизавете.

«Твердое «нет!» сказал Дмитрий Скопинцев холостяцкой жизни и твeрдое «да!» услышала от него очаровательная Елизавета, ставшая накануне супругой нашего защитника! Мы поздравляем молодых с бракосочетанием! Желаем новоиспеченной семье большущего счастья!» – говорится в публикации клуба в твиттере.

  • Скопинцев выступает за «Краснодар» с февраля 2019 года.
  • В текущем сезоне игрок провел пять матчей и забил один гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Скопинцев Дмитрий
Комментарии (2)
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Добрый Бобер
1571296474
Вроде не весна, а свадебная тема второй день подряд возникает.
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Decorhome
1571306820
Совет да любовь
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