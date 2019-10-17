«Краснодар» поздравил Скопинцева со свадьбой

Вроде не весна, а свадебная тема второй день подряд возникает.
Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что защитник команды Дмитрий Скопинцев женился на своей возлюбленной Елизавете.
«Твердое «нет!» сказал Дмитрий Скопинцев холостяцкой жизни и твeрдое «да!» услышала от него очаровательная Елизавета, ставшая накануне супругой нашего защитника! Мы поздравляем молодых с бракосочетанием! Желаем новоиспеченной семье большущего счастья!» – говорится в публикации клуба в твиттере.
- Скопинцев выступает за «Краснодар» с февраля 2019 года.
- В текущем сезоне игрок провел пять матчей и забил один гол.
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— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 17, 2019