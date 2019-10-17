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    «Краснодар» поздравил Скопинцева со свадьбой

    Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что защитник команды Дмитрий Скопинцев женился на своей возлюбленной Елизавете.

    «Твердое «нет!» сказал Дмитрий Скопинцев холостяцкой жизни и твeрдое «да!» услышала от него очаровательная Елизавета, ставшая накануне супругой нашего защитника! Мы поздравляем молодых с бракосочетанием! Желаем новоиспеченной семье большущего счастья!» – говорится в публикации клуба в твиттере.

    • Скопинцев выступает за «Краснодар» с февраля 2019 года.
    • В текущем сезоне игрок провел пять матчей и забил один гол.

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 09:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3516

      Добрый Бобер 2 минуты назад

      Вроде не весна, а свадебная тема второй день подряд возникает.

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