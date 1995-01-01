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    Express: «Арсенал» поборется с «Байером» и «Ромой» за Лукаса

    Полузащитник «Реала» Лукас Васкес может сменить клуб уже во время зимнего трансферного окна.

    По информации Express, на 28-летнего футболиста уже давно претендуют «Байер» и «Рома», а теперь в борьбу включился еще и «Арсенал».

    Главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан не хочет продавать испанца, но если сам игрок будет настаивать на уходе, то его придется отпустить.

    • В текущем сезоне Васкес провел за «Реал» восемь матчей и забил один гол.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Источник: Express

    Ежедневная британская газета. Основана в 1900 году.

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    Сегодня, 08:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +566

      OBOLEV 4 минуты назад

      Васкес явно не усилит команды в долгую. А как игрок выходящий на замену может быть. Из выше перечисленного на такую роскошь мог бы пойти Арсенал, но вопрос летом не было денег зимой они упали с неба ? )

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      Рейтинг: +3474

      Viper for CSKA 56 минут назад

      Зачем он Байеру, не понимаю. Полно ярких, молодых игроков в атакующей группе.

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