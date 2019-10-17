Express: «Арсенал» поборется с «Байером» и «Ромой» за Лукаса

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес может сменить клуб уже во время зимнего трансферного окна.

По информации Express, на 28-летнего футболиста уже давно претендуют «Байер» и «Рома», а теперь в борьбу включился еще и «Арсенал».

Главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан не хочет продавать испанца, но если сам игрок будет настаивать на уходе, то его придется отпустить.