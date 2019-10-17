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Express: «Арсенал» поборется с «Байером» и «Ромой» за Лукаса

17 октября 2019, 08:19
3

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес может сменить клуб уже во время зимнего трансферного окна.

По информации Express, на 28-летнего футболиста уже давно претендуют «Байер» и «Рома», а теперь в борьбу включился еще и «Арсенал».

Главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан не хочет продавать испанца, но если сам игрок будет настаивать на уходе, то его придется отпустить.

  • В текущем сезоне Васкес провел за «Реал» восемь матчей и забил один гол.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Источник: Express

Ежедневная британская газета. Основана в 1900 году.

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Арсенал Реал Рома Байер Васкес Лукас
Комментарии (3)
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Viper for CSKA
1571293240
Зачем он Байеру, не понимаю. Полно ярких, молодых игроков в атакующей группе.
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OBOLEV
1571296322
Васкес явно не усилит команды в долгую. А как игрок выходящий на замену может быть. Из выше перечисленного на такую роскошь мог бы пойти Арсенал, но вопрос летом не было денег зимой они упали с неба ? )
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khateev
1571304596
Хоть Зураб его терпеть не может,игрок очень даже неплохой,причём и разноплановый.Для Арсенала-это было неплохим усилением,вместо Озила.
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