Семенова и Черышева включили в команду недели отбора Евро-2020

УЕФА опубликовал символическую сборную игровой недели отборочного турнира Евро-2020.
В команду попали два игрока сборной России: полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семенов.
Сборная недели: Гюнок, Балдвинссон, Семенов, Демираль, Макгинн, Черышев, Малиновский, Захави, Левандовски, Кейн, Лукаку.
- Черышев в игре с Кипром (5:0) забил два гола и отдал два ассиста. Семенов провел «сухой» матч с киприотами.
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Источник: твиттер Евро-2020