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    Семенова и Черышева включили в команду недели отбора Евро-2020

    УЕФА опубликовал символическую сборную игровой недели отборочного турнира Евро-2020.

    В команду попали два игрока сборной России: полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семенов.

    Сборная недели: Гюнок, Балдвинссон, Семенов, Демираль, Макгинн, Черышев, Малиновский, Захави, Левандовски, Кейн, Лукаку.

    • Черышев в игре с Кипром (5:0) забил два гола и отдал два ассиста. Семенов провел «сухой» матч с киприотами.

    Источник: твиттер Евро-2020

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +350

      Lilipyt 10 минут назад

      Джикия? А Дзюба??? Что ересь?! Не видел чего-то сверхъестественного от Кейна....

      0
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      Рейтинг: +350

      Lilipyt > Lilipyt 4 минуты назад

      Кстати надо было вратаря Андоры в символическую сборную добавить))))

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      Рейтинг: +1154

      gor77 16 минут назад

      Бомбардир!
      Лучше бы полностью перепечатали интервью Федуна «Комсомольской правде», где он категорично заявил:
      — У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется. А дальше, в 2023 году, я слагаю полномочия, и команда ждет болельщиков. Это мое решение, которое не будет изменено.
      И ещё.
      — «Спартаком» должны владеть его болельщики. Не Петр Авен, который ходил, смотрел, но так ничего и не потратил. Не все остальные, которые занимаются фантазиями. Никто из них на «Спартак» ни копейки не даст, это нужно понимать. Кроме меня, — говорил владелец клуба.

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      Рейтинг: +335

      Shak71 20 минут назад

      Джикия все, что можно подчищал) Выбрали Семенова! Ну такое...

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