Семенова и Черышева включили в команду недели отбора Евро-2020

Джикия? А Дзюба??? Что ересь?! Не видел чего-то сверхъестественного от Кейна....
УЕФА опубликовал символическую сборную игровой недели отборочного турнира Евро-2020.
В команду попали два игрока сборной России: полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семенов.
Сборная недели: Гюнок, Балдвинссон, Семенов, Демираль, Макгинн, Черышев, Малиновский, Захави, Левандовски, Кейн, Лукаку.
- Черышев в игре с Кипром (5:0) забил два гола и отдал два ассиста. Семенов провел «сухой» матч с киприотами.
Lewandowski, Kane & Lukaku leading the line #EURO2020 | @FedExEurope pic.twitter.com/q44m6JSnlY— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) October 16, 2019