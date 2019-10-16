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  • Семенова и Черышева включили в команду недели отбора Евро-2020

Семенова и Черышева включили в команду недели отбора Евро-2020

16 октября 2019, 18:04
11

УЕФА опубликовал символическую сборную игровой недели отборочного турнира Евро-2020.

В команду попали два игрока сборной России: полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семенов.

Сборная недели: Гюнок, Балдвинссон, Семенов, Демираль, Макгинн, Черышев, Малиновский, Захави, Левандовски, Кейн, Лукаку.

  • Черышев в игре с Кипром (5:0) забил два гола и отдал два ассиста. Семенов провел «сухой» матч с киприотами.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Евро-2020
Отбор ЧЕ-2020 Европа Россия Семенов Андрей Черышев Денис
Комментарии (11)
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Shak71
1571239330
Джикия все, что можно подчищал) Выбрали Семенова! Ну такое...
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gor77
1571239568
Бомбардир! Лучше бы полностью перепечатали интервью Федуна «Комсомольской правде», где он категорично заявил: — У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется. А дальше, в 2023 году, я слагаю полномочия, и команда ждет болельщиков. Это мое решение, которое не будет изменено. И ещё. — «Спартаком» должны владеть его болельщики. Не Петр Авен, который ходил, смотрел, но так ничего и не потратил. Не все остальные, которые занимаются фантазиями. Никто из них на «Спартак» ни копейки не даст, это нужно понимать. Кроме меня, — говорил владелец клуба.
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Lilipyt
1571239914
Джикия? А Дзюба??? Что ересь?! Не видел чего-то сверхъестественного от Кейна....
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Пельш 1
1571242172
Пацаны красавцы!!
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ААМ
1571242764
Два игрока сборной России тоже неплохо.
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paracetamol
1571242789
С Черышевым согласен, но где Артем Зюба?
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InterMilLano1908
1571244060
Хохлы не годуют, два наших и всего один хохол
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zigbert
1571322865
Для Семенова это большой успех.
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