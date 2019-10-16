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  • Роналду заработал на рекламе в инстаграме 44 миллиона за год. Месси получил в два раза меньше

Роналду заработал на рекламе в инстаграме 44 миллиона за год. Месси получил в два раза меньше

16 октября 2019, 13:51
10

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заработал на рекламе в инстаграме за последний год 44,1 миллиона евро.

Согласно исследованию Buzz Bingo, португалец за 12 месяцев опубликовал 49 рекламных постов за 900 тысяч евро каждый.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял второе место в рейтинге, заработав 21,2 миллиона евро. Он опубликовал 36 записей в инстаграме, каждая за 590 тысяч евро.

На четвертом месте в рейтинге оказался экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм (около 10 миллионов), на шестом – нападающий «ПСЖ» Неймар (около 6,5 миллионов).

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Испания. Примера Италия Ювентус Барселона Бекхэм Дэвид Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар
Комментарии (10)
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dinar7777dinar
1571227486
Ну инста как раз для таких телок как Кристин.
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Cules2013
1571228690
ради праздного интереса - а что они рекламируют? Ну понятно, что Месси там чипсы и колу, какие-нибудь телефоны Хуавей, а Рон - шампунь. Но остальные записи о чём? Реклама - есть реклама, но мне вот интересно, Роналду и Месси не коробит рекламировать то, чем они не пользуются, и уж тем более то, что они, допустим не едят/пьют и т.п., т.к. это вредно для спортивных достижений? или по принципу бабло занесли - буду рекламировать что угодно?
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Старикан
1571230325
Пойти что-ли тоже чего-нибудь в инстаграме начирикать...
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АКС-74У
1571233905
Гребут и гребут, а нам завидно!
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richi
1571241310
Тоже что ли в инстаграме зарегистрироваться...
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Korp
1622104120
Всегда найдутся другие известные личности, которые на инсте делают больше.
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