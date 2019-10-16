Роналду заработал на рекламе в инстаграме 44 миллиона за год. Месси получил в два раза меньше

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заработал на рекламе в инстаграме за последний год 44,1 миллиона евро.

Согласно исследованию Buzz Bingo, португалец за 12 месяцев опубликовал 49 рекламных постов за 900 тысяч евро каждый.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял второе место в рейтинге, заработав 21,2 миллиона евро. Он опубликовал 36 записей в инстаграме, каждая за 590 тысяч евро.

На четвертом месте в рейтинге оказался экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм (около 10 миллионов), на шестом – нападающий «ПСЖ» Неймар (около 6,5 миллионов).