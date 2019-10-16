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  • Черчесов: «Дзюба взрослеет, его надо только подправлять. Главная задача тренера – иногда и не мешать»

Черчесов: «Дзюба взрослеет, его надо только подправлять. Главная задача тренера – иногда и не мешать»

16 октября 2019, 12:26
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как удалось вывести нападающего и капитана команды Артема Дзюбу на новый уровень.

«Многие, наверное, забыли, но Дзюба уже в 18-19 лет играл в основном составе «Спартака», который я тренировал. А во второй команде с ним работал Мирослав Ромащенко, так что мы его давно знаем. Когда знаешь его характер, нужно создать те условия, когда его личность, или другого футболиста будет выходить на первый план.

Сегодня вот такая ситуация. Дзюба взрослеет, его надо только подправлять, и как я говорю, главная задача тренера – иногда и не мешать. Если умеешь не мешать, значит, полдела уже сделано», – сказал Черчесов в программе Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1».

  • Черчесов также вручил Соловьеву футболку сборной России.
  • В воскресенье россияне оформили путевку на Евро-2020.
  • После восьми туров отборочного турнира Дзюба занимает второе место в списке бомбардиров с 9 голами.

Источник: «Россия 1»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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gor77
1571232090
Бомбардир! Браво! Небольшое интервью Черчесова, а для вас столько "новостей"! )))))))))) Там ещё вступительное слово ведущего есть. ))))))))))))))))))))))))
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zigbert
1571320896
Слова Черчесова стали просто откровением.
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Plyash
1571342380
Артём в команде авторитет и парень с юмором.И когда он настраивает команду на игру как капитан или как признанный лидер,Стас туда не вмешивается.Тут большим психологом не надо быть,что бы понимать пользу таких взаимоотношений.Вспомните,как перед пробитием пенальти с Испанией Дзюба что-то жарко втемяшивал ребятам, а Стас стоял в сторонке.Славо богу,что Черчесов это понимает.
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