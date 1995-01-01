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    Черчесов: «Дзюба взрослеет, его надо только подправлять. Главная задача тренера – иногда и не мешать»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как удалось вывести нападающего и капитана команды Артема Дзюбу на новый уровень.

    «Многие, наверное, забыли, но Дзюба уже в 18-19 лет играл в основном составе «Спартака», который я тренировал. А во второй команде с ним работал Мирослав Ромащенко, так что мы его давно знаем. Когда знаешь его характер, нужно создать те условия, когда его личность, или другого футболиста будет выходить на первый план.

    Сегодня вот такая ситуация. Дзюба взрослеет, его надо только подправлять, и как я говорю, главная задача тренера – иногда и не мешать. Если умеешь не мешать, значит, полдела уже сделано», – сказал Черчесов в программе Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1».

    • Черчесов также вручил Соловьеву футболку сборной России.
    • В воскресенье россияне оформили путевку на Евро-2020.
    • После восьми туров отборочного турнира Дзюба занимает второе место в списке бомбардиров с 9 голами.

    Источник: «Россия 1»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1325

      sovok 10 минут назад

      ---главная задача тренера – иногда и не мешать. ---
      Все-таки Черчесов умный человек. У нас это редкость...

      0
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      Рейтинг: +7055

      silver29 37 минут назад

      А Черчесов в курсе, что Дзюбе уже 31 год !!!! Это уже возраст не взросления, а принципиально другое измерение для спортсмена.

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