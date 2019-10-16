Главные новости утра. «Штутгарт» предлагал 10 миллионов за Шомуродова, Александер-Арнольд занесен в Книгу рекордов Гиннесса

Черчесов – об игроках сборной России: «Миллионеры, не миллионеры, но они нормальные ребята, которые любят свою страну»
Соловьев получил от Черчесова майку сборной России. Ранее телеведущий называл игроков команды «жирными, мерзкими, зажравшимися котами»
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Агент Шомуродова: «Штутгарт» предлагал 10 миллионов, ЦСКА делал сопоставимое предложение. Летом будем настаивать на переходе»
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Источник: «Бомбардир»