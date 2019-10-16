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  • Главные новости утра. «Штутгарт» предлагал 10 миллионов за Шомуродова, Александер-Арнольд занесен в Книгу рекордов Гиннесса

Главные новости утра. «Штутгарт» предлагал 10 миллионов за Шомуродова, Александер-Арнольд занесен в Книгу рекордов Гиннесса

16 октября 2019, 11:59

Черчесов – об игроках сборной России: «Миллионеры, не миллионеры, но они нормальные ребята, которые любят свою страну»

Соловьев получил от Черчесова майку сборной России. Ранее телеведущий называл игроков команды «жирными, мерзкими, зажравшимися котами»

«Чертаново»: «Синьор Тедеско, обратите внимание на Глушенкова. Вам понравится»

Агент Шомуродова: «Штутгарт» предлагал 10 миллионов, ЦСКА делал сопоставимое предложение. Летом будем настаивать на переходе»

Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд занесен в Книгу рекордов Гиннесса

Источник: «Бомбардир»
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