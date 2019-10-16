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  • «Чертаново»: «Синьор Тедеско, обратите внимание на Глушенкова. Вам понравится»

«Чертаново»: «Синьор Тедеско, обратите внимание на Глушенкова. Вам понравится»

16 октября 2019, 10:41
14

Пресс-служба «Чертаново» обратилась к новому главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско, советуя ему присмотреться к полузащитнику Максиму Глушенкову.

«Синьор Тедеско, обратите внимание на молодого футболиста: за один тайм в матче за молодежную сборную России заработал пенальти и забил гол; отличная левая нога; быстрый ум; склонность к нестандартным решениям. Вам понравится», – говорится в публикации московского клуба в твиттере.

  • Глушенков – воспитанник «Чертаново».
  • 20-летний хавбек перешел в «Спартак» в январе 2019 года.
  • За основную команду он провел всего шесть матчей.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Чертаново»
Россия. Премьер-лига Спартак Чертаново Глушенков Максим Тедеско Доменико
Комментарии (14)
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Olymp2
1571213186
Неужели Глушакова не хватило?
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СвинкаСправедливости
1571216575
Да и Умяров неплох.
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piligrim1986
1571223829
классный пацан, лучше крали
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GermanVo
1571225930
И Глушенков, и Умяров уже готовы играть в основе. Несколько матчей в основе и раскроются, раскрепостятся. Надо верить в молодёжь.
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oyabun
1571225986
Кто бы еще и за Мишу Игнатова слово замолвил.
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DENZILLO-Спартак
1571226021
Хорош впаривать никчёмности. этот нулячий себя уже показывал в основе!
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Старикан
1571229587
Да уж вроде выходил играть...и что?...где его супер одарённости?
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Dizgen
1571233660
Игнатов-красава но его никто не хочет видеть
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NEONFOL
1571235332
Вспоминает фильм ГОЛ, где молодому парню давали по чуть игрового времени, где он особо и не блистал. Вот и Глушенков с Умяровым, в чертаново блестели, за молодежку сборной играют отлично, а в Спартаке сыграли хоть один по целому матчу то, то выйди на тайм, то меньше, где доверие молодым? Мирзов Ларсон прям типо блещут))) Бакаев на своём привычном месте справа, Глушенков слева, Умяров в центр, по мне на этом деле и надо строить команду, а то покупают непойми кого за бабки, а норм ребята сидят на лавке. Цска не побоялся поставить в основу сразу 3-4 молодых, и что, а играют и неплохо, Дивеев, Обляков, Кучаев, Чалов все играют и норм, не парятся, и они кстати такие же напарники по сборной Глушенкова и Умярова. Если тодеску это не поймёт, ребята уйдут в другие клубы и будут забивать там, а мы такие ну да, блин
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Я - легенда
1571235488
А чего СИНЬОР-то? Может, конечно, ему будет приятно - зов крови как-никак. Но он всего пару лет в детстве в Италии прожил, а всю остальную жизнь в Германии. Тогда уже ГЕРР! ))
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