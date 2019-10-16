«Чертаново»: «Синьор Тедеско, обратите внимание на Глушенкова. Вам понравится»

Пресс-служба «Чертаново» обратилась к новому главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско, советуя ему присмотреться к полузащитнику Максиму Глушенкову.

«Синьор Тедеско, обратите внимание на молодого футболиста: за один тайм в матче за молодежную сборную России заработал пенальти и забил гол; отличная левая нога; быстрый ум; склонность к нестандартным решениям. Вам понравится», – говорится в публикации московского клуба в твиттере.

Глушенков – воспитанник «Чертаново».

20-летний хавбек перешел в «Спартак» в январе 2019 года.

За основную команду он провел всего шесть матчей.