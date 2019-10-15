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    «Чертаново»: «Синьор Тедеско, обратите внимание на Глушенкова. Вам понравится»

    Пресс-служба «Чертаново» обратилась к новому главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско, советуя ему присмотреться к полузащитнику Максиму Глушенкову.

    «Синьор Тедеско, обратите внимание на молодого футболиста: за один тайм в матче за молодежную сборную России заработал пенальти и забил гол; отличная левая нога; быстрый ум; склонность к нестандартным решениям. Вам понравится», – говорится в публикации московского клуба в твиттере.

    • Глушенков – воспитанник «Чертаново».
    • 20-летний хавбек перешел в «Спартак» в январе 2019 года.
    • За основную команду он провел всего шесть матчей.

    Источник: Официальный твиттер «Чертаново»

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    Сегодня, 10:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      Olymp2 10 минут назад

      Неужели Глушакова не хватило?

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