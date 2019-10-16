Журналист Скира: «Ювентус» может продлить контракт с Дибалой»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может подписать новый контракт с туринским клубом, сообщает итальянский журналист Николо Скира.
По информации источника, новое трудовое соглашение может быть рассчитано до лета 2024 года. Нынешний контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года.
- Дибала стал игроком «Ювентуса» летом 2015 года, перейдя из «Палермо» за 40 млн евро.
- В этом сезоне в активе 25-летнего аргентинца семь матчей на клубном уровне, один гол и три результативные передачи.
Источник: твиттер журналиста Николо Скиры