Журналист Скира: «Ювентус» может продлить контракт с Дибалой»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может подписать новый контракт с туринским клубом, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, новое трудовое соглашение может быть рассчитано до лета 2024 года. Нынешний контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает в июне 2022 года.