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Главные новости дня. Баста стал владельцем СКА, «Спартак» будет сотрудничать с «Эрцгебирге»

15 октября 2019, 23:03

«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге».

Рэпер Баста официально стал владельцем СКА.

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Источник: Бомбардир.ру
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