Главные новости дня. Баста стал владельцем СКА, «Спартак» будет сотрудничать с «Эрцгебирге»

«Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге».

Рэпер Баста официально стал владельцем СКА.

Журналист Палмери: «УЕФА открыл дело против сборной Турции за «военный» жест в матчах с Албанией и Францией».

Дзюба устроил волейбол-челлендж с чемпионом мира Стояновским.

Леонид Федун: «Задача «Спартака» – выиграть РПЛ к 2022 году».

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Болгария – Англия.

Врач ЦСКА: «У Марио Фернандеса есть проблема со стопой. С этой проблемой он уезжал в сборную».

КНДР сыграла вничью с Южной Кореей. Матч проходил без зрителей, на игру не пустили болельщиков и прессу.

Как Шевченко сделал сборную Украины такой сильной