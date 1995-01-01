Главные новости дня. Баста стал владельцем СКА, «Спартак» будет сотрудничать с «Эрцгебирге»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 23:03
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4197

      ivan-football-fan 9 минут назад

      "...КНДР сыграла вничью с Южной Кореей. Матч проходил без зрителей, на игру не пустили болельщиков и прессу...."
      И...кому всё это нужно?
      Насколько собственно футбольные потенции этих двух команд достойны внимания?
      ЕСЛИ ДВЕ СТРАНЫ ВОЮЮТ, НЕ НАДО ЛИЦЕМЕРИТЬ - ФУТБОЛУ ТАМ МЕСТА НЕТ!
      мы помним, ка проапад сборная Севера после неудачи на Чм... УЖОС!
      Даже общаться с такими режимами не следует...а то кто-то молодой ещё поверит, что в Северной Корее...спортом занимаются...

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