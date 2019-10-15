Врач ЦСКА: «У Марио Фернандеса есть проблема со стопой. С этой проблемой он уезжал в сборную»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии защитника сборной России Марио Фернандеса, который не принял участие в матче против команды Кипра (5:0).
«У Марио есть проблема со стопой. С этой проблемой он уезжал в сборную, поэтому принципиально для него ничего не изменилось. Фернандес будет работать по индивидуальному плану, а решение о его участии в матче с «Уфой» будет принято непосредственно перед игрой», – сказал Керимов.
Ранее сообщалось, что Фернандес не сыграет с Кипром из-за сильного ушиба.
- «Уфа» примет ЦСКА 20 октября.
- После 12 турова уфимцы идут на шестом месте в РПЛ, армейцы – на пятом.
Источник: Bobsoccer