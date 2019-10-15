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  • Врач ЦСКА: «У Марио Фернандеса есть проблема со стопой. С этой проблемой он уезжал в сборную»

Врач ЦСКА: «У Марио Фернандеса есть проблема со стопой. С этой проблемой он уезжал в сборную»

15 октября 2019, 14:42
6

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии защитника сборной России Марио Фернандеса, который не принял участие в матче против команды Кипра (5:0).

«У Марио есть проблема со стопой. С этой проблемой он уезжал в сборную, поэтому принципиально для него ничего не изменилось. Фернандес будет работать по индивидуальному плану, а решение о его участии в матче с «Уфой» будет принято непосредственно перед игрой», – сказал Керимов.

Ранее сообщалось, что Фернандес не сыграет с Кипром из-за сильного ушиба.

  • «Уфа» примет ЦСКА 20 октября.
  • После 12 турова уфимцы идут на шестом месте в РПЛ, армейцы – на пятом.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 ЦСКА Уфа Фернандес Марио
Комментарии (6)
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Plyash
1571146213
Марио,давай-ка выполняй все рекомендации докторов.К игре с Бельгийцами должен встать в строй,а как иначе?Нам будет тебя не хватать.
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Lester84
1571147389
Да дайте ему уже отдохнуть и восстановиться. Не железный же
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_Kesh_Suntar_
1571151260
Тут вопрос к клубу!?!?!? С этой проблемой он уезжал в сборную!!!,, Что!? Зачем??
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