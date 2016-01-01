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    Врач ЦСКА: «У Марио Фернандеса есть проблема со стопой. С этой проблемой он уезжал в сборную»

    Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии защитника сборной России Марио Фернандеса, который не принял участие в матче против команды Кипра (5:0).

    «У Марио есть проблема со стопой. С этой проблемой он уезжал в сборную, поэтому принципиально для него ничего не изменилось. Фернандес будет работать по индивидуальному плану, а решение о его участии в матче с «Уфой» будет принято непосредственно перед игрой», – сказал Керимов.

    Ранее сообщалось, что Фернандес не сыграет с Кипром из-за сильного ушиба.

    • «Уфа» примет ЦСКА 20 октября.
    • После 12 турова уфимцы идут на шестом месте в РПЛ, армейцы – на пятом.

    Источник: Bobsoccer

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