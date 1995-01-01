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    Уткин – о словах украинца Яремчука: «Жги, Яремчучело, красавец»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин похвалил нападающего сборной Украины Романа Яремчука за его слова про непохожесть национальных команд России и Украины.

    «Да молоток этот Родион Яремчук. Нормальное спортивное животное. Я все это говорю с почтением: инстинкты преобладают над разумом, для нападающего самое то (был бы Ромуальд защитник – я бы сказал, что для защитника то самое).

    Человек на Евро вышел. Кто бы мог подумать! На чемпионат мира не попал, где Россия, кстати, была в 1/4, но с гонором. Кстати, Россия на чемпионат мира тоже могла б не попасть. А и что? Главное – дух, а если нет – одно из двух. Жги, Яремчучело. Красавец!» – написал Уткин в своем телеграме.

    Нападающий Украины Яремчук: «Мы не как Россия – обыграла Шотландию и всем рассказывает, что выиграет Евро»

    Канделаки – о словах Яремчука: «СМИ начинают тиражировать эту глупость и радуются огню в комментариях. Зачем подбрасывать уголь в горящий костер?»

    Источник: телеграм Василия Уткина

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    Сегодня, 22:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1665

      Борат 28 минут назад

      Украинец думает об Украине, а хохол - о России!

      1
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      Рейтинг: +8457

      Cules2013 37 минут назад

      Яремчук сказал по дурости то, что не нужно было. И не факт, что остальные думают также в сборной. Ну ляпнул и ляпнул. А Вася как истинное г***, ответил на провокацию очень гадким оскорблением. До сих пор диву даюсь, как его не засудили за оскорбления. Он уже ушат дерьма вылил буквально на каждого, кто причастен к футболу, в течение своей "блистательной" комментаторской карьеры. Его уже попёрли из всех возможных мест работы, но заткнуть его всё не получается. В Интернете много площадок и Вася, то отсюда вякнет, то оттуда.
      Бомбардиру дизлайк за то, что постоянно публикует его вбросы.

      0
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      Рейтинг: +32

      Jurabay 41 минуту назад

      За*бал этот Уткин

      2
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      Рейтинг: +809

      VVadic 42 минуты назад

      Кастрюльный хайп. Не могут себя не сравнивать с РФ. Уткин последнее время совсем плох(

      1
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      Рейтинг: +4197

      ivan-football-fan 43 минуты назад

      Не к чему придираться: отличный футболист, эмоцирнальный парень)))

      1
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      Рейтинг: +413

      амани 45 минут назад

      не нужно болтать, выйдите в полуфинал или в финал Украина - Россия и там покажите футбол , а мы болельщики по обсуждаем , кто кого, чего, кому , почему?

      3
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      Рейтинг: +3490

      Yev > амани 38 минут назад

      Дело в том, что НАШИ стопроцентно проиграют украине, потому что у них сейчас такой заряд на войну, причем в любых аспектах жизни: ненависть и ярость, вот почему Португалия проиграла: они приехали в футбол играть, на войну не готовились, а приехали на очередной украинский фронт, под названием "футбол".

      0
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      Рейтинг: +177

      Масоха 51 минуту назад

      Яремчук все по делу сказал!

      -2
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      Рейтинг: +3490

      Yev > Масоха 42 минуты назад

      Что именно?
      Ну выиграли у Шотландии, ну радовались (что здесь странного), но так что кто-то начал кого-то с кем-то сравнивать?
      Чтобы понять весь идиотизм состояния мозгов, читай периодически украинские новости, после чего Россия 24, покажется АБВГДейкой.
      Патриатизм - это любить свою Родину, а в украинском варианте - ненавидить всех вокруг.

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      Рейтинг: +3490

      Yev 1 час назад

      Вот я слышал эту говорящий анус до ЧМ 2018, а во время турнира заткнулся, наверное яд копил и вот опять понос, последние несколько месяцев дерьмо из клааки на его плечах льётся не переставая.
      Бедный вАся скорее всего ни друзей ни любимой (а может и любимого, кто знает), иначе был бы занят чем-то более позитивным, чем вызывать ненавись у народа.

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