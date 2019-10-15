Уткин – о словах украинца Яремчука: «Жги, Яремчучело, красавец»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин похвалил нападающего сборной Украины Романа Яремчука за его слова про непохожесть национальных команд России и Украины.

«Да молоток этот Родион Яремчук. Нормальное спортивное животное. Я все это говорю с почтением: инстинкты преобладают над разумом, для нападающего самое то (был бы Ромуальд защитник – я бы сказал, что для защитника то самое).

Человек на Евро вышел. Кто бы мог подумать! На чемпионат мира не попал, где Россия, кстати, была в 1/4, но с гонором. Кстати, Россия на чемпионат мира тоже могла б не попасть. А и что? Главное – дух, а если нет – одно из двух. Жги, Яремчучело. Красавец!» – написал Уткин в своем телеграме.

Нападающий Украины Яремчук: «Мы не как Россия – обыграла Шотландию и всем рассказывает, что выиграет Евро»

Канделаки – о словах Яремчука: «СМИ начинают тиражировать эту глупость и радуются огню в комментариях. Зачем подбрасывать уголь в горящий костер?»