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  • Уткин – о словах украинца Яремчука: «Жги, Яремчучело, красавец»

Уткин – о словах украинца Яремчука: «Жги, Яремчучело, красавец»

15 октября 2019, 22:15
20

Журналист и видеоблогер Василий Уткин похвалил нападающего сборной Украины Романа Яремчука за его слова про непохожесть национальных команд России и Украины.

«Да молоток этот Родион Яремчук. Нормальное спортивное животное. Я все это говорю с почтением: инстинкты преобладают над разумом, для нападающего самое то (был бы Ромуальд защитник – я бы сказал, что для защитника то самое).

Человек на Евро вышел. Кто бы мог подумать! На чемпионат мира не попал, где Россия, кстати, была в 1/4, но с гонором. Кстати, Россия на чемпионат мира тоже могла б не попасть. А и что? Главное – дух, а если нет – одно из двух. Жги, Яремчучело. Красавец!» – написал Уткин в своем телеграме.

Нападающий Украины Яремчук: «Мы не как Россия – обыграла Шотландию и всем рассказывает, что выиграет Евро»

Канделаки – о словах Яремчука: «СМИ начинают тиражировать эту глупость и радуются огню в комментариях. Зачем подбрасывать уголь в горящий костер?»

Источник: телеграм Василия Уткина
Отбор ЧЕ-2020 Украина Россия Яремчук Роман Уткин Василий
Комментарии (20)
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Yev
1571167421
Вот я слышал эту говорящий анус до ЧМ 2018, а во время турнира заткнулся, наверное яд копил и вот опять понос, последние несколько месяцев дерьмо из клааки на его плечах льётся не переставая. Бедный вАся скорее всего ни друзей ни любимой (а может и любимого, кто знает), иначе был бы занят чем-то более позитивным, чем вызывать ненавись у народа.
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Масоха
1571168632
Яремчук все по делу сказал!
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амани
1571169000
не нужно болтать, выйдите в полуфинал или в финал Украина - Россия и там покажите футбол , а мы болельщики по обсуждаем , кто кого, чего, кому , почему?
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VVadic
1571169154
Кастрюльный хайп. Не могут себя не сравнивать с РФ. Уткин последнее время совсем плох(
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Jurabay
1571169207
За*бал этот Уткин
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Cules2013
1571169454
Яремчук сказал по дурости то, что не нужно было. И не факт, что остальные думают также в сборной. Ну ляпнул и ляпнул. А Вася как истинное г***, ответил на провокацию очень гадким оскорблением. До сих пор диву даюсь, как его не засудили за оскорбления. Он уже ушат дерьма вылил буквально на каждого, кто причастен к футболу, в течение своей "блистательной" комментаторской карьеры. Его уже попёрли из всех возможных мест работы, но заткнуть его всё не получается. В Интернете много площадок и Вася, то отсюда вякнет, то оттуда. Бомбардиру дизлайк за то, что постоянно публикует его вбросы.
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general.lizyukov
1571174090
Может просто трансляцию васиного твиттера/телеграмма/фейсбука прикрутите к сайту и вся недолга? Нахера нам мнение околофутбольного раздолбая, который отовсюду ушёл со своим никому неинтересным мнением? Был хороший комментатор, а стало малопонятное чЮдо
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Black77718
1571174120
Первый раз когда я с ним в чём то согласен.
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woyser
1571181020
Жги, Утинчело. Гавняучег!
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mihail200606
1571201726
Забыть уже надо про яремчука... Раздули слишком.. Да и про Васю можно забыть))
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