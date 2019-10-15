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  • Газзаев – о словах Черчесова: «Поддерживаю имперские начала, которые есть в сборной России»

Газзаев – о словах Черчесова: «Поддерживаю имперские начала, которые есть в сборной России»

15 октября 2019, 17:45
5

Депутат Госдумы, бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал заявление главного тренера национальной команды Станислава Черчесова о желании выиграть Евро-2020.

«В любом турнире надо ставить большие и амбициозные задачи, как на уровне клубов, так и на уровне сборных. После успешного чемпионата мира амбиции не только тренера, но игроков достаточно высоки. Поэтому отношусь положительно к тому, что Черчесов ставит такие высокие задачи.

Вспомните, когда в 2005 году поставили задачу выйти в финал Кубка УЕФА, какая была реакция журналистов? А высокие задачи стимулируют футболистов. Гораздо хуже, когда клубы в Лиге чемпионов и Лиге Европы говорят, что хотят пройти как можно дальше. Что это значит? Перед каждым турниром клубы должны ставить конкретные цели, и тогда будет соответствующий рост футбола в стране. Я поддерживаю имперские начала, которые есть в сборной России», – сказал Газзаев.

В воскресенье Россия победила в матче с Кипром (5:0). Благодаря этому результату российская национальная команда досрочно вышла на Евро-2020.

Черчесов: «Главная задача сборной России – выиграть Евро-2020»

Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Россия Россия Газзаев Валерий Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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Давид59
1571161452
А я не поддерживаю имперские начала. Империи всегда приходят в упадок, а потом разваливаются.
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Expert_k23
1571161700
Пёс имперский с всегда готовым к услуге язычком
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Bozigit
1571170869
Нужно ставить реальные цели
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Smekaev
1571173305
Ну только если французам и бельгийцам пургена перед играми с нами в еду подсыпать, и то не факт, что получится - уж очень велика разница в классе:(
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