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    Газзаев – о словах Черчесова: «Поддерживаю имперские начала, которые есть в сборной России»

    Депутат Госдумы, бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал заявление главного тренера национальной команды Станислава Черчесова о желании выиграть Евро-2020.

    «В любом турнире надо ставить большие и амбициозные задачи, как на уровне клубов, так и на уровне сборных. После успешного чемпионата мира амбиции не только тренера, но игроков достаточно высоки. Поэтому отношусь положительно к тому, что Черчесов ставит такие высокие задачи.

    Вспомните, когда в 2005 году поставили задачу выйти в финал Кубка УЕФА, какая была реакция журналистов? А высокие задачи стимулируют футболистов. Гораздо хуже, когда клубы в Лиге чемпионов и Лиге Европы говорят, что хотят пройти как можно дальше. Что это значит? Перед каждым турниром клубы должны ставить конкретные цели, и тогда будет соответствующий рост футбола в стране. Я поддерживаю имперские начала, которые есть в сборной России», – сказал Газзаев.

    В воскресенье Россия победила в матче с Кипром (5:0). Благодаря этому результату российская национальная команда досрочно вышла на Евро-2020.

    Черчесов: «Главная задача сборной России – выиграть Евро-2020»

    Источник: Sport24

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