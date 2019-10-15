Фати, Гендузи, Маунт, Дзаньоло, Хаверц – в шорт-листе Golden Boy-2019

Издание Tuttosport объявило шорт-лист из 20 номинантов на награду Golden Boy.

В список вошли:

Маттейс де Лигт («Ювентус», Голландия)

(«Ювентус», Голландия) Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада)

(«Бавария», Канада) Джанлуиджи Доннарумма («Милан», Италия)

(«Милан», Италия) Ансу Фати («Барселона», Испания)

(«Барселона», Испания) Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия)

(«Манчестер Сити», Англия) Маттео Гендузи («Арсенал», Франция)

(«Арсенал», Франция) Эрлинг Холанд («Зальцбург», Норвегия)

(«Зальцбург», Норвегия) Кай Хаверц («Байер», Германия)

(«Байер», Германия) Жоау Феликс («Атлетико», Португалия)

(«Атлетико», Португалия) Деян Йовелич («Айнтрахт», Сербия)

(«Айнтрахт», Сербия) Мойзе Кен («Эвертон», Италия)

(«Эвертон», Италия) Ли Кан Ин («Валенсия», Корея)

(«Валенсия», Корея) Андрей Лунин («Вальядолид», Украина)

(«Вальядолид», Украина) Дониэлл Мален (ПСВ, Голландия)

(ПСВ, Голландия) Мэйсон Маунт («Челси», Англия)

(«Челси», Англия) Родриго («Реал», Бразилия)

(«Реал», Бразилия) Джейдон Санчо («Боруссия» Д, Англия)

(«Боруссия» Д, Англия) Ферран Торрес («Валенсия», Испания)

(«Валенсия», Испания) Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)

(«Реал», Бразилия) Николо Дзаньоло («Рома», Италия)

Итальянское СМИ вручает награду лучшему игроку высших дивизионов Европы не старше 21-го года. Победитель будет объявлен 16 декабря в Турине.

Действующий обладатель – де Лигт. В статусе Golden Boy-2018 он перешел из «Аякса» в «Ювентус» за 85,5 миллионов евро.