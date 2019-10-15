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  • Фати, Гендузи, Маунт, Дзаньоло, Хаверц – в шорт-листе Golden Boy-2019

Фати, Гендузи, Маунт, Дзаньоло, Хаверц – в шорт-листе Golden Boy-2019

15 октября 2019, 12:46
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Издание Tuttosport объявило шорт-лист из 20 номинантов на награду Golden Boy.

В список вошли:

  • Маттейс де Лигт («Ювентус», Голландия)
  • Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада)
  • Джанлуиджи Доннарумма («Милан», Италия)
  • Ансу Фати («Барселона», Испания)
  • Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия)
  • Маттео Гендузи («Арсенал», Франция)
  • Эрлинг Холанд («Зальцбург», Норвегия)
  • Кай Хаверц («Байер», Германия)
  • Жоау Феликс («Атлетико», Португалия)
  • Деян Йовелич («Айнтрахт», Сербия)
  • Мойзе Кен («Эвертон», Италия)
  • Ли Кан Ин («Валенсия», Корея)
  • Андрей Лунин («Вальядолид», Украина)
  • Дониэлл Мален (ПСВ, Голландия)
  • Мэйсон Маунт («Челси», Англия)
  • Родриго («Реал», Бразилия)
  • Джейдон Санчо («Боруссия» Д, Англия)
  • Ферран Торрес («Валенсия», Испания)
  • Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)
  • Николо Дзаньоло («Рома», Италия)

Итальянское СМИ вручает награду лучшему игроку высших дивизионов Европы не старше 21-го года. Победитель будет объявлен 16 декабря в Турине.

Действующий обладатель – де Лигт. В статусе Golden Boy-2018 он перешел из «Аякса» в «Ювентус» за 85,5 миллионов евро.

Источник: Daily Mail
Европа Барселона Арсенал Челси Рома Хаверц Кай Гендузи Маттео Маунт Мэйсон Дзаньоло Николо Фати Ансу
Комментарии (3)
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Saracen Jr
1571134009
Однозначно фелиш
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dinar7777dinar
1571140960
Фелиш конечно или хаверц.
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Cules2013
1571149837
Нихренасе список. Не знаю, как другие, но мне очень сложно выбрать даже несколько имён. Фелиш крут, но тот же де Лигт за плечами уже имеет полуфинал ЛЧ и основной игрок сборной Голландии. В пользу Фати говорит очень юный возраст, Гендузи играет стабильно в Арсенале, не где-нибудь. А что вытворяет Санчо?
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