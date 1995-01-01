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    Фати, Гендузи, Маунт, Дзаньоло, Хаверц – в шорт-листе Golden Boy-2019

    Издание Tuttosport объявило шорт-лист из 20 номинантов на награду Golden Boy.

    В список вошли:

    • Маттейс де Лигт («Ювентус», Голландия)
    • Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада)
    • Джанлуиджи Доннарумма («Милан», Италия)
    • Ансу Фати («Барселона», Испания)
    • Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия)
    • Маттео Гендузи («Арсенал», Франция)
    • Эрлинг Холанд («Зальцбург», Норвегия)
    • Кай Хаверц («Байер», Германия)
    • Жоау Феликс («Атлетико», Португалия)
    • Деян Йовелич («Айнтрахт», Сербия)
    • Мойзе Кен («Эвертон», Италия)
    • Ли Кан Ин («Валенсия», Корея)
    • Андрей Лунин («Вальядолид», Украина)
    • Дониэлл Мален (ПСВ, Голландия)
    • Мэйсон Маунт («Челси», Англия)
    • Родриго («Реал», Бразилия)
    • Джейдон Санчо («Боруссия» Д, Англия)
    • Ферран Торрес («Валенсия», Испания)
    • Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)
    • Николо Дзаньоло («Рома», Италия)

    Итальянское СМИ вручает награду лучшему игроку высших дивизионов Европы не старше 21-го года. Победитель будет объявлен 16 декабря в Турине.

    Действующий обладатель – де Лигт. В статусе Golden Boy-2018 он перешел из «Аякса» в «Ювентус» за 85,5 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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      SarJr 1 час назад

      Однозначно фелиш

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