Фати, Гендузи, Маунт, Дзаньоло, Хаверц – в шорт-листе Golden Boy-2019

Издание Tuttosport объявило шорт-лист из 20 номинантов на награду Golden Boy.
В список вошли:
- Маттейс де Лигт («Ювентус», Голландия)
- Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада)
- Джанлуиджи Доннарумма («Милан», Италия)
- Ансу Фати («Барселона», Испания)
- Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия)
- Маттео Гендузи («Арсенал», Франция)
- Эрлинг Холанд («Зальцбург», Норвегия)
- Кай Хаверц («Байер», Германия)
- Жоау Феликс («Атлетико», Португалия)
- Деян Йовелич («Айнтрахт», Сербия)
- Мойзе Кен («Эвертон», Италия)
- Ли Кан Ин («Валенсия», Корея)
- Андрей Лунин («Вальядолид», Украина)
- Дониэлл Мален (ПСВ, Голландия)
- Мэйсон Маунт («Челси», Англия)
- Родриго («Реал», Бразилия)
- Джейдон Санчо («Боруссия» Д, Англия)
- Ферран Торрес («Валенсия», Испания)
- Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)
- Николо Дзаньоло («Рома», Италия)
Итальянское СМИ вручает награду лучшему игроку высших дивизионов Европы не старше 21-го года. Победитель будет объявлен 16 декабря в Турине.
Действующий обладатель – де Лигт. В статусе Golden Boy-2018 он перешел из «Аякса» в «Ювентус» за 85,5 миллионов евро.
Источник: Daily Mail