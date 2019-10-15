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  • Степаненко – о работе судьи в матче против Португалии: «Все, что Криштиану говорил, он все делал. Так перегибать нельзя»

Степаненко – о работе судьи в матче против Португалии: «Все, что Криштиану говорил, он все делал. Так перегибать нельзя»

15 октября 2019, 07:52
12

Полузащитник сборной Украины и «Шахтера» Тарас Степаненко высказался о победе над сборной Португалии (2:1) в отборе Евро-2020.

«Сегодня мы сделали большое дело, вышли на Евро с первого места. Вышли заслуженно, по игре. Такой день и эта поддержка запомнится на всю жизнь. Большая благодарность болельщикам и ребятам, особенно за последние 20 минут. Я извинился перед ними потом. Я за эти 20 минут больше потратил нервов, чем за всю игру.

Я счастлив, но, к сожалению, судья не дал мне до конца сыграть в матче. Этот судья удалил меня на 10 минуте в матче с «Айнтрахтом». Это самый перепуганный арбитр, которого я встречал. В моменте с первой карточкой я даже не трогал игрока, там Яремчук сфолил. Мы оба ему об этом говорили. Первую желтую он мне вообще дал с перепугу. Потом я уже никого не трогал.
В эпизоде с пенальти я прыгал в подкат, мяч попадает мне в бедро, потом в руку и продолжается игра. Тут Роналду подбегает к судье говорит «пенальти» и тот через несколько секунд ставит 11-метровый. Все, что Криштиану говорил, он все делал. Так перегибать нельзя», – заявил футболист.

  • Главный арбитр встречи – Энтони Тэйлор.
  • Благодаря победе Украина гарантировала выход в финальную часть Евро-2020.

Источник: Сайт телеканала «Футбол 1»
Отбор ЧЕ-2020 Украина Степаненко Тарас
Комментарии (12)
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neveldomha
1571116450
Разнылась хохлушка.
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mp7700
1571122180
Выиграли, вышли на Евро. Что ныть то. Радоваться надо, праздник же)))
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Санёк 17
1571128056
Хоть через зад попал в руки, считается штрафной....
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Cules2013
1571129273
С одной стороны, Степаненко мастак получать красные, и по делу, главное. С другой, в данном случае он прав. Конкретно в эпизоде с рукой - сейчас такие правила, что рикошет от тела в руку почти наверняка НЕ пенальти. Но на Евро нет ВАР и буквально в каждом матче судейские ляпы. Очередное доказательство, что технологии нужно внедрять повсеместно.
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Давид59
1571130771
Когда Украина провалила отбор на чемп.мира 2018, в интернете были выложены высказывания некоторых футболистов. Мол не очень то и хотелось в Россию. А сейчас рвутся. Хороший знак. Похоже наконец встретимся. Может даже в Питере. Жду с нетерпением.
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NEONFOL
1571161399
В каком же месте он перегнул, в руку попал? да, причина поставить пенальти была., удалили по делу, хотя могли б и прямую красную влепитьс первым случаем. Я тут один заметил что хохлы с перебром реагируют на судей и футболистов, этот о роналду, другой о нашей сборной, радоваться что вышли должны, противненький народец
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