Степаненко – о работе судьи в матче против Португалии: «Все, что Криштиану говорил, он все делал. Так перегибать нельзя»

Полузащитник сборной Украины и «Шахтера» Тарас Степаненко высказался о победе над сборной Португалии (2:1) в отборе Евро-2020.

«Сегодня мы сделали большое дело, вышли на Евро с первого места. Вышли заслуженно, по игре. Такой день и эта поддержка запомнится на всю жизнь. Большая благодарность болельщикам и ребятам, особенно за последние 20 минут. Я извинился перед ними потом. Я за эти 20 минут больше потратил нервов, чем за всю игру.

Я счастлив, но, к сожалению, судья не дал мне до конца сыграть в матче. Этот судья удалил меня на 10 минуте в матче с «Айнтрахтом». Это самый перепуганный арбитр, которого я встречал. В моменте с первой карточкой я даже не трогал игрока, там Яремчук сфолил. Мы оба ему об этом говорили. Первую желтую он мне вообще дал с перепугу. Потом я уже никого не трогал.

В эпизоде с пенальти я прыгал в подкат, мяч попадает мне в бедро, потом в руку и продолжается игра. Тут Роналду подбегает к судье говорит «пенальти» и тот через несколько секунд ставит 11-метровый. Все, что Криштиану говорил, он все делал. Так перегибать нельзя», – заявил футболист.