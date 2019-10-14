«Вы поехали кукухой!» Жена Семака рассказала о реакции на слова об усыновлении темнокожего ребенка

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала о реакции на ее слова о желании усыновить темнокожего ребенка.

«Сумасшедшая», «Срочно к врачу», «Поздравляю, вы поехали кукухой!» — после публикации в журнале «Собака» открылся некий мистический портал, через который в мою тихую обитель, пахнущую ладаном, полезли диковинные существа, плюющиеся серой и огнем.

Увы, информация, которую настойчиво пытаются донести до меня неравнодушные блюстители порядка, с разных безликих аккаунтов, не нова. Да и стоит ли на этом настаивать, если оппонент не в себе — пустая трата времени.

В детстве надо мной очень часто смеялись и называли сумасшедшей оттого, что я говорила невообразимые вещи: «Вот вырасту, стану известным писателем, выйду замуж за очень красивого парня, рожу пять детей, буду жить в большом доме, объеду весь мир, полечу в Америку, в Индию и даже в Африку полечу». Ох, как улюлюкали, сотрясая стены, мои школьные товарищи, когда я во втором классе наивно рассказала о своих планах. Одноклассники держались за животы, буквально писались от смеха, выкрикивая и повторяя мои слова. <…>

Пока мы неосознанно будем продолжать учить наших детей тому, что темнокожий человек — это смешно, что бомж — это не чья-то глубочайшая трагедия, не чей-то дед или отец, а грязный вонючка, пока мы будем опускать глаза при виде инвалида и отводить взгляд от человека без движения лежащего на тротуаре (точно пьяный), торопясь по своим делам, считая сумасшедшими тех, кто тратит свое время, деньги, жизнь на облегчение чужих страданий, – будущее наших детей будет обречено утонуть во зле», – написала Анна в своем инстаграме.

Семак во второй раз женился на Анне, свадьба прошла в итальянском Комо.

В июне Семак сделал предложение Анне. Женщина признавалась, что пара, которая воспитывает восьмерых детей, была в разводе, но не афишировала это.