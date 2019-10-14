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  • «Вы поехали кукухой!» Жена Семака рассказала о реакции на слова об усыновлении темнокожего ребенка

«Вы поехали кукухой!» Жена Семака рассказала о реакции на слова об усыновлении темнокожего ребенка

14 октября 2019, 14:32
23

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала о реакции на ее слова о желании усыновить темнокожего ребенка.

«Сумасшедшая», «Срочно к врачу», «Поздравляю, вы поехали кукухой!» — после публикации в журнале «Собака» открылся некий мистический портал, через который в мою тихую обитель, пахнущую ладаном, полезли диковинные существа, плюющиеся серой и огнем.
Увы, информация, которую настойчиво пытаются донести до меня неравнодушные блюстители порядка, с разных безликих аккаунтов, не нова. Да и стоит ли на этом настаивать, если оппонент не в себе — пустая трата времени.

В детстве надо мной очень часто смеялись и называли сумасшедшей оттого, что я говорила невообразимые вещи: «Вот вырасту, стану известным писателем, выйду замуж за очень красивого парня, рожу пять детей, буду жить в большом доме, объеду весь мир, полечу в Америку, в Индию и даже в Африку полечу». Ох, как улюлюкали, сотрясая стены, мои школьные товарищи, когда я во втором классе наивно рассказала о своих планах. Одноклассники держались за животы, буквально писались от смеха, выкрикивая и повторяя мои слова. <…>

Пока мы неосознанно будем продолжать учить наших детей тому, что темнокожий человек — это смешно, что бомж — это не чья-то глубочайшая трагедия, не чей-то дед или отец, а грязный вонючка, пока мы будем опускать глаза при виде инвалида и отводить взгляд от человека без движения лежащего на тротуаре (точно пьяный), торопясь по своим делам, считая сумасшедшими тех, кто тратит свое время, деньги, жизнь на облегчение чужих страданий, – будущее наших детей будет обречено утонуть во зле», – написала Анна в своем инстаграме.

  • Семак во второй раз женился на Анне, свадьба прошла в итальянском Комо.
  • В июне Семак сделал предложение Анне. Женщина признавалась, что пара, которая воспитывает восьмерых детей, была в разводе, но не афишировала это.

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Публикация от text (@annas_secret_garden)

Источник: инстаграм Анны Семак
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (23)
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Джой
1571053332
Давайте найдем связь. Футбольный сайт - который должен рассказывать футбольные новости и инстаграм. Интересно - а в инстаграмме пишут о футболе? Может туда перейти нам с бомбардира? Просьба к редакторам бомбардира. Уважаемые школьники - Хватит!
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3a zenit
1571054363
а почему (наши сироты не достойны жить в богатой семье,их и так там кучу усыновили)не араба или азиата,почему негра?Ах ну да я и забыл я один из тех кто поехал кукохой б л я тьЁ!
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Grom1987
1571055647
Эта женщина достойна самых лестных слов!
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filosof sparty
1571056807
Очень она не похожа на жён футболистов. Это точно не Жиркова! Могу только поздравить Семака с женой, которой не страшно доверить воспитание детей!!!
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Alex-96
1571059195
- Почему негра, а не русского? - Ну чтобы в инстаграмме подписчиков из Африки добавилось.
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general.lizyukov
1571069020
БОМЖ - глубочайшая трагедия? Открой хостел для бездомных и не рассказывай бредни.
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Cules2013
1571070812
да, это нетипичные поступки, но ничего плохого она не сделала, а напротив, только хорошее... а хейтеры - пфф... они повсюду...
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Taps
1571074321
Дура баба и мужика угробит в "Зените".
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paracetamol
1571079916
И как Семак с этой идиоткой связался? Столько вокруг нормальных баб... Или они все от бабала дуреют?
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raritet
1571080781
Мне, как пенсионеру с пенсией , которая почти равна коммунальным платежам за квартиру, немного даже обидно- как так негру готовы помочь, только потому что таковы модные веяния времени, а что если просто помочь своим соплеменникам , которые живут не так хорошо. как жены футболистов.
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