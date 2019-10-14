Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    «Вы поехали кукухой!» Жена Семака рассказала о реакции на слова об усыновлении темнокожего ребенка

    Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала о реакции на ее слова о желании усыновить темнокожего ребенка.

    «Сумасшедшая», «Срочно к врачу», «Поздравляю, вы поехали кукухой!» — после публикации в журнале «Собака» открылся некий мистический портал, через который в мою тихую обитель, пахнущую ладаном, полезли диковинные существа, плюющиеся серой и огнем.
    Увы, информация, которую настойчиво пытаются донести до меня неравнодушные блюстители порядка, с разных безликих аккаунтов, не нова. Да и стоит ли на этом настаивать, если оппонент не в себе — пустая трата времени.

    В детстве надо мной очень часто смеялись и называли сумасшедшей оттого, что я говорила невообразимые вещи: «Вот вырасту, стану известным писателем, выйду замуж за очень красивого парня, рожу пять детей, буду жить в большом доме, объеду весь мир, полечу в Америку, в Индию и даже в Африку полечу». Ох, как улюлюкали, сотрясая стены, мои школьные товарищи, когда я во втором классе наивно рассказала о своих планах. Одноклассники держались за животы, буквально писались от смеха, выкрикивая и повторяя мои слова. <…>

    Пока мы неосознанно будем продолжать учить наших детей тому, что темнокожий человек — это смешно, что бомж — это не чья-то глубочайшая трагедия, не чей-то дед или отец, а грязный вонючка, пока мы будем опускать глаза при виде инвалида и отводить взгляд от человека без движения лежащего на тротуаре (точно пьяный), торопясь по своим делам, считая сумасшедшими тех, кто тратит свое время, деньги, жизнь на облегчение чужих страданий, – будущее наших детей будет обречено утонуть во зле», – написала Анна в своем инстаграме.

    • Семак во второй раз женился на Анне, свадьба прошла в итальянском Комо.
    • В июне Семак сделал предложение Анне. Женщина признавалась, что пара, которая воспитывает восьмерых детей, была в разводе, но не афишировала это.

    text

    Публикация от text (@annas_secret_garden)

    Источник: инстаграм Анны Семак

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:32
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +294

      Grom1987 9 минут назад

      Эта женщина достойна самых лестных слов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4237

      3a zenit 30 минут назад

      а почему (наши сироты не достойны жить в богатой семье,их и так там кучу усыновили)не араба или азиата,почему негра?Ах ну да я и забыл я один из тех кто поехал кукохой б л я тьЁ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +911

      Джой 47 минут назад

      Давайте найдем связь. Футбольный сайт - который должен рассказывать футбольные новости и инстаграм.
      Интересно - а в инстаграмме пишут о футболе? Может туда перейти нам с бомбардира?
      Просьба к редакторам бомбардира. Уважаемые школьники - Хватит!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4237

      3a zenit > Джой 30 минут назад

      вилами по воде,за это на этот сайт и заходят...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74002
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru