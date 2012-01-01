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    Отбор Евро-2020. Голландия одержала выездную победу над Белоруссией, Венгрия победила Азербайджан

    В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Белоруссии принимала на поле минского стадиона «Динамо» Голландию. Гости добились минимальной победы, позволившей им выйти на первое место в группе C.

    В группе E встречались Венгрия и Азербайджан. Исход встречи решил гол нападающего венгров Михая Корхута.

    Отбор Евро-2020. Группа С

    Белоруссия – Голландия – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Вейналдум, 32; 0:2 – Вейналдум, 41; 1:2 – Драгун, 54.

    Отбор. Евро-2020. Группа Е

    Венгрия – Азербайджан – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Корхут, 10.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +163

      kliker 1 час назад

      Азербаджанцам обидно, судья отменил им чистый гол на последней минуте, а вара нет, чтобы носом ткнуть на повтор с нужного ракурса, что руки не было, а была грудь.

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