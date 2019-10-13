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  • Отбор Евро-2020. Голландия одержала выездную победу над Белоруссией, Венгрия победила Азербайджан

Отбор Евро-2020. Голландия одержала выездную победу над Белоруссией, Венгрия победила Азербайджан

13 октября 2019, 21:08
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В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Белоруссии принимала на поле минского стадиона «Динамо» Голландию. Гости добились минимальной победы, позволившей им выйти на первое место в группе C.

В группе E встречались Венгрия и Азербайджан. Исход встречи решил гол нападающего венгров Михая Корхута.

Отбор Евро-2020. Группа С

Белоруссия – Голландия – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Вейналдум, 32; 0:2 – Вейналдум, 41; 1:2 – Драгун, 54.

Отбор. Евро-2020. Группа Е

Венгрия – Азербайджан – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Корхут, 10.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Беларусь Нидерланды Венгрия Азербайджан
Комментарии (1)
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kliker
1570990398
Азербаджанцам обидно, судья отменил им чистый гол на последней минуте, а вара нет, чтобы носом ткнуть на повтор с нужного ракурса, что руки не было, а была грудь.
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