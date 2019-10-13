Отбор Евро-2020. Голландия одержала выездную победу над Белоруссией, Венгрия победила Азербайджан

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Белоруссии принимала на поле минского стадиона «Динамо» Голландию. Гости добились минимальной победы, позволившей им выйти на первое место в группе C.

В группе E встречались Венгрия и Азербайджан. Исход встречи решил гол нападающего венгров Михая Корхута.

Отбор Евро-2020. Группа С

Белоруссия – Голландия – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Вейналдум, 32; 0:2 – Вейналдум, 41; 1:2 – Драгун, 54.

Отбор. Евро-2020. Группа Е

Венгрия – Азербайджан – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Корхут, 10.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020