Отбор Евро-2020. Голландия одержала выездную победу над Белоруссией, Венгрия победила Азербайджан

Азербаджанцам обидно, судья отменил им чистый гол на последней минуте, а вара нет, чтобы носом ткнуть на повтор с нужного ракурса, что руки не было, а была грудь.
В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Белоруссии принимала на поле минского стадиона «Динамо» Голландию. Гости добились минимальной победы, позволившей им выйти на первое место в группе C.
В группе E встречались Венгрия и Азербайджан. Исход встречи решил гол нападающего венгров Михая Корхута.
Отбор Евро-2020. Группа С
Белоруссия – Голландия – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Вейналдум, 32; 0:2 – Вейналдум, 41; 1:2 – Драгун, 54.
Отбор. Евро-2020. Группа Е
Венгрия – Азербайджан – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Корхут, 10.