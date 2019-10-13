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  • Твиттер сборной России показал фотографию ноги Петрова после фола Лайфиса

Твиттер сборной России показал фотографию ноги Петрова после фола Лайфиса

13 октября 2019, 20:06
16

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная России играет на выезде с Кипром.

На 28-й минуте встречи киприоты остались вдесятером после удаления защитника Константиноса Лайфиса, который совершил грубый фол на Сергее Петрове. Спустя 10 минут защитник «Краснодара» был заменен на Вячеслава Караваева.

Официальный твиттер сборной России опубликовала фотографию, на которой изображена травмированная нога Петрова.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • Сборная России выигрывает у Кипра со счетом 2:0 (идет первый тайм).
  • Победа или ничья позволит россиянам досрочно выйти на чемпионат Европы.

Вы можете следить за ходом игры в нашей текстовой онлайн-трансляции.

Источник: твиттер сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Кипр Россия Краснодар Петров Сергей Лайфис Константинос
Комментарии (16)
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PUZIAKA
1570986532
Жуть какая! Здоровья! Покажите фото свистящим киприотам.
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shurik45
1570986674
Жестко конечно. Сергею здоровья.
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Давид59
1570987415
Ну что. Вызывать киприотского посла надо бы. Для объяснений
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Mirak92
1570988740
Охохо,как будет заатра утром бобо
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Пельш 1
1570989549
Судья молодец, без вара разобрался, хоть и не сразу!
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Кнут Юхансон
1570990826
Петров - боец, он с такой ногой ещё играл ! Здоровья ему !!!
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Алекc
1570993194
Когда видел момент этот (видео) думал перелом. пипец конечно. красная справедливая. Петрову здоровья!
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Ильин
1570996411
Выглядит не приятно, но ничего, Серега выдюжит! Удар по касательной, рана мягких тканей. На недельку, не более. Поправляйся, Серега!
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zigbert
1571041484
Молодец. Сыграл на команду. Ведь Петров мог уйти от удара по мячу. Здоровья Сергею!
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portero
1571075663
здоровья! и ждем на поле , ты крепкий парень!
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