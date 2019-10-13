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    Твиттер сборной России показал фотографию ноги Петрова после фола Лайфиса

    В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная России играет на выезде с Кипром.

    На 28-й минуте встречи киприоты остались вдесятером после удаления защитника Константиноса Лайфиса, который совершил грубый фол на Сергее Петрове. Спустя 10 минут защитник «Краснодара» был заменен на Вячеслава Караваева.

    Официальный твиттер сборной России опубликовала фотографию, на которой изображена травмированная нога Петрова.

    • Сборная России выигрывает у Кипра со счетом 2:0 (идет первый тайм).
    • Победа или ничья позволит россиянам досрочно выйти на чемпионат Европы.

    Вы можете следить за ходом игры в нашей текстовой онлайн-трансляции.

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +310

      Давид59 13 минут назад

      Ну что. Вызывать киприотского посла надо бы. Для объяснений

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10986

      Alimpasha 25 минут назад

      Вот козлы,чуть не сломали ногу Петрову.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2024

      shurik45 25 минут назад

      Жестко конечно. Сергею здоровья.

      1
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      Рейтинг: +653

      Cubinec1989 > shurik45 6 минут назад

      Да жесть, там на повторе ещё было понятно что воткнул ему киприот жестко

      0
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      Рейтинг: +180

      АКМ-74У 26 минут назад

      Жить будет. Играть тоже будет, но не сегодня.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1016

      PUZIAKA 27 минут назад

      Жуть какая! Здоровья! Покажите фото свистящим киприотам.

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