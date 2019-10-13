Твиттер сборной России показал фотографию ноги Петрова после фола Лайфиса

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная России играет на выезде с Кипром.

На 28-й минуте встречи киприоты остались вдесятером после удаления защитника Константиноса Лайфиса, который совершил грубый фол на Сергее Петрове. Спустя 10 минут защитник «Краснодара» был заменен на Вячеслава Караваева.

Официальный твиттер сборной России опубликовала фотографию, на которой изображена травмированная нога Петрова.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Сборная России выигрывает у Кипра со счетом 2:0 (идет первый тайм).

Победа или ничья позволит россиянам досрочно выйти на чемпионат Европы.

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