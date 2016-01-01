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    Игнашевич: «Много вопросов вызывают некоторые футболисты, которых призывают в сборную России»

    Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич считает, что далеко не каждый футболист может выступать за сборную России.

    «Ожесточенная борьба во внутреннем чемпионате не может сказаться на игре сборной. Когда ребята собираются в национальной команде, все клубные дела уходят на второй план. Так было всегда. Есть большое отличие между игрой за клуб и сборную. В частности, в последней уровень ответственности и давление совершенно другие. И цели, и задачи, и игра сборной – не для всех. Не все могут играть в национальной команде.

    Много вопросов вызывают некоторые футболисты, которых призывают в сборную. Но наставник смотрит, как игрок чувствует себя на уровне национальной команды: адаптируется ли он к уровню давления. Именно поэтому кто-то выходит хотя бы на 5-10 минут, а кто-то – нет», – отметил Игнашевич.

    • В эти минуты сборная России встречается с Кипром в Никосии (2:0, перерыв).
    • В случае победы или ничьей, команда Станислава Черчесова досрочно выйдет на Евро-2020.
    • «Торпедо» – лидер ФНЛ после 17 туров. В активе московского клуба 43 очка.

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2353

      InterMilLano1908 35 минут назад

      Это кадры типо Кудряшова и Джанаева?

      0
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      Рейтинг: +180

      АКМ-74У > InterMilLano1908 22 минуты назад

      В сборной Кудряшов играет отлично, за клуб - гораздо хуже. Может быть, влияет, что разные партнеры?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2353

      InterMilLano1908 > АКМ-74У 4 минуты назад

      Ну что не пас то в молоко,но в отборе да неплохо играет... все же когда щенников на его позиции играет лучше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +310

      Давид59 39 минут назад

      Полностью согласен! Но высказывание очень общее, типа "... если кто-то кое-где у нас порой"

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