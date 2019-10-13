Игнашевич: «Много вопросов вызывают некоторые футболисты, которых призывают в сборную России»

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич считает, что далеко не каждый футболист может выступать за сборную России.

«Ожесточенная борьба во внутреннем чемпионате не может сказаться на игре сборной. Когда ребята собираются в национальной команде, все клубные дела уходят на второй план. Так было всегда. Есть большое отличие между игрой за клуб и сборную. В частности, в последней уровень ответственности и давление совершенно другие. И цели, и задачи, и игра сборной – не для всех. Не все могут играть в национальной команде.

Много вопросов вызывают некоторые футболисты, которых призывают в сборную. Но наставник смотрит, как игрок чувствует себя на уровне национальной команды: адаптируется ли он к уровню давления. Именно поэтому кто-то выходит хотя бы на 5-10 минут, а кто-то – нет», – отметил Игнашевич.