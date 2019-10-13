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  • Игнашевич: «Много вопросов вызывают некоторые футболисты, которых призывают в сборную России»

Игнашевич: «Много вопросов вызывают некоторые футболисты, которых призывают в сборную России»

13 октября 2019, 19:47
8

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич считает, что далеко не каждый футболист может выступать за сборную России.

«Ожесточенная борьба во внутреннем чемпионате не может сказаться на игре сборной. Когда ребята собираются в национальной команде, все клубные дела уходят на второй план. Так было всегда. Есть большое отличие между игрой за клуб и сборную. В частности, в последней уровень ответственности и давление совершенно другие. И цели, и задачи, и игра сборной – не для всех. Не все могут играть в национальной команде.

Много вопросов вызывают некоторые футболисты, которых призывают в сборную. Но наставник смотрит, как игрок чувствует себя на уровне национальной команды: адаптируется ли он к уровню давления. Именно поэтому кто-то выходит хотя бы на 5-10 минут, а кто-то – нет», – отметил Игнашевич.

  • В эти минуты сборная России встречается с Кипром в Никосии (2:0, перерыв).
  • В случае победы или ничьей, команда Станислава Черчесова досрочно выйдет на Евро-2020.
  • «Торпедо» – лидер ФНЛ после 17 туров. В активе московского клуба 43 очка.

Источник: «РБ-Спорт»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. ФНЛ Торпедо Россия Игнашевич Сергей
Комментарии (8)
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Давид59
1570985819
Полностью согласен! Но высказывание очень общее, типа "... если кто-то кое-где у нас порой"
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InterMilLano1908
1570986084
Это кадры типо Кудряшова и Джанаева?
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Axe111
1570993474
Все
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СвинкаСправедливости
1571658535
Оздоев и Ахметов, например.
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