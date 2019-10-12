Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Игроки «Торпедо» приехали на матч со «Спартаком-2» на такси и каршеринге

    Автобус «Торпедо» сломался перед матчем 17 тура ФНЛ против «Спартака-2» (3:2). Футболистам пришлось добираться на «Открытие Арену» на такси и каршеринговых машинах. Видео доступно ниже.

    «То чувство, когда можешь позволить себе приехать на важное дерби на такси и каршеринге», – так подписано видео прибытия игроков на стадион.

    • «Торпедо» с шестиочковым отрывом лидирует в ФНЛ.
    • «Спартак-2» занимает 14 место.
    • В следующем туре «Торпедо» сыграет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова против «Чертаново».

    text

    Публикация от text (@torpedolife)

    Источник: инстаграм torpedolife

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73976
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru