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  • Игроки «Торпедо» приехали на матч со «Спартаком-2» на такси и каршеринге

Игроки «Торпедо» приехали на матч со «Спартаком-2» на такси и каршеринге

13 октября 2019, 00:56
4

Автобус «Торпедо» сломался перед матчем 17 тура ФНЛ против «Спартака-2» (3:2). Футболистам пришлось добираться на «Открытие Арену» на такси и каршеринговых машинах. Видео доступно ниже.

«То чувство, когда можешь позволить себе приехать на важное дерби на такси и каршеринге», – так подписано видео прибытия игроков на стадион.

  • «Торпедо» с шестиочковым отрывом лидирует в ФНЛ.
  • «Спартак-2» занимает 14 место.
  • В следующем туре «Торпедо» сыграет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова против «Чертаново».

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Публикация от text (@torpedolife)

Источник: инстаграм torpedolife
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2 Торпедо
Комментарии (4)
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Max GRIM
1570948302
Лайфхак, как клубам с недостаточным финансированием сэкономить немного деньжат))
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portero
1570949474
Странная администрация у команды
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Decorhome
1570965705
на каршеринге быстрее
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vladimir-7
1570966515
На метро дешевле и безопаснее, чем на каршеринге.
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