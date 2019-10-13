Игроки «Торпедо» приехали на матч со «Спартаком-2» на такси и каршеринге

Автобус «Торпедо» сломался перед матчем 17 тура ФНЛ против «Спартака-2» (3:2). Футболистам пришлось добираться на «Открытие Арену» на такси и каршеринговых машинах. Видео доступно ниже.

«То чувство, когда можешь позволить себе приехать на важное дерби на такси и каршеринге», – так подписано видео прибытия игроков на стадион.

«Торпедо» с шестиочковым отрывом лидирует в ФНЛ.

«Спартак-2» занимает 14 место.

В следующем туре «Торпедо» сыграет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова против «Чертаново».