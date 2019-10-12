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    Черчесов – о кипрской жаре: «Хотя бы есть чем дышать»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов перед матчем отбора на Евро-2020 с Кипром.

    «Состояние у Фернандеса и у Баринова – как перед игрой с Шотландией. Тогда они тоже были под наблюдением. Ждем, что скажут врачи.

    Жара? Ну хотя бы есть чем дышать. К вечеру будет нормальная футбольная погода. Футбол — летний вид спорта, не стоит на этом заострять внимание. Перед каждой игрой мы знаем, что играем за три очка. И в Казахстане, и Шотландии — и где угодно. Лозунгами мы не пользуемся, просто профессионально изучаем соперника», – отметил Черчесов.

    • Матч Кипр – Россия состоится 13 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.
    • Встреча пройдет на стадионе «ГСП» в Никосии.

    Фернандес и Баринов пропустили тренировку сборной России перед матчем с Кипром

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2350

      InterMilLano1908 2 часа назад

      СКА дай Марио отдых, на Кипр можно и второй состав

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