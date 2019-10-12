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Черчесов – о кипрской жаре: «Хотя бы есть чем дышать»

12 октября 2019, 13:45
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов перед матчем отбора на Евро-2020 с Кипром.

«Состояние у Фернандеса и у Баринова – как перед игрой с Шотландией. Тогда они тоже были под наблюдением. Ждем, что скажут врачи.

Жара? Ну хотя бы есть чем дышать. К вечеру будет нормальная футбольная погода. Футбол — летний вид спорта, не стоит на этом заострять внимание. Перед каждой игрой мы знаем, что играем за три очка. И в Казахстане, и Шотландии — и где угодно. Лозунгами мы не пользуемся, просто профессионально изучаем соперника», – отметил Черчесов.

  • Матч Кипр – Россия состоится 13 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.
  • Встреча пройдет на стадионе «ГСП» в Никосии.

Фернандес и Баринов пропустили тренировку сборной России перед матчем с Кипром

Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Россия ЦСКА Локомотив Фернандес Марио Баринов Дмитрий Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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InterMilLano1908
1570877900
СКА дай Марио отдых, на Кипр можно и второй состав
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Lester84
1570888166
Я думал усатый дышит футболом))
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