Черчесов – о кипрской жаре: «Хотя бы есть чем дышать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов перед матчем отбора на Евро-2020 с Кипром.

«Состояние у Фернандеса и у Баринова – как перед игрой с Шотландией. Тогда они тоже были под наблюдением. Ждем, что скажут врачи.

Жара? Ну хотя бы есть чем дышать. К вечеру будет нормальная футбольная погода. Футбол — летний вид спорта, не стоит на этом заострять внимание. Перед каждой игрой мы знаем, что играем за три очка. И в Казахстане, и Шотландии — и где угодно. Лозунгами мы не пользуемся, просто профессионально изучаем соперника», – отметил Черчесов.

Матч Кипр – Россия состоится 13 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.

Встреча пройдет на стадионе «ГСП» в Никосии.

Фернандес и Баринов пропустили тренировку сборной России перед матчем с Кипром