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    Сборная Англии проиграла в отборе Евро впервые с 2007 года, когда на «Уэмбли» уступила Хорватии

    В седьмом туре отбора Евро-2020 сборная Англии уступила Чехии (1:2). До этой игры англичане не проигрывали в квалификации чемпионатов Европы 12 лет.

    Последнее до чехов поражение датировано 2007 годом, когда в последнем туре команда Стива Макларена уступила на «Уэмбли» Хорватии. То поражение не позволило Англии попасть в финальный турнир – туда вышла сборная России и заняла третье место.

    • Чехи идут на втором месте, отставая от лидера на одно очко.
    • Ни одна команда группы еще не гарантировала себе путевку на Евро.
    • Финал Евро-2020 пройдет на лондонском «Уэмбли».

    Источник: Бомбардир.ру

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