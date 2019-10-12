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  • Сборная Англии проиграла в отборе Евро впервые с 2007 года, когда на «Уэмбли» уступила Хорватии

Сборная Англии проиграла в отборе Евро впервые с 2007 года, когда на «Уэмбли» уступила Хорватии

12 октября 2019, 01:10
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В седьмом туре отбора Евро-2020 сборная Англии уступила Чехии (1:2). До этой игры англичане не проигрывали в квалификации чемпионатов Европы 12 лет.

Последнее до чехов поражение датировано 2007 годом, когда в последнем туре команда Стива Макларена уступила на «Уэмбли» Хорватии. То поражение не позволило Англии попасть в финальный турнир – туда вышла сборная России и заняла третье место.

  • Чехи идут на втором месте, отставая от лидера на одно очко.
  • Ни одна команда группы еще не гарантировала себе путевку на Евро.
  • Финал Евро-2020 пройдет на лондонском «Уэмбли».

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Англия. Премьер-лига Чехия Англия Хорватия
Комментарии (1)
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vladimir-7
1570862982
Помню,помню и гол И.Олича, поставивший точку в этой игре, помню.
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