Сборная Англии проиграла в отборе Евро впервые с 2007 года, когда на «Уэмбли» уступила Хорватии

В седьмом туре отбора Евро-2020 сборная Англии уступила Чехии (1:2). До этой игры англичане не проигрывали в квалификации чемпионатов Европы 12 лет.

Последнее до чехов поражение датировано 2007 годом, когда в последнем туре команда Стива Макларена уступила на «Уэмбли» Хорватии. То поражение не позволило Англии попасть в финальный турнир – туда вышла сборная России и заняла третье место.