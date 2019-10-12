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  • Шевченко: «Сборная Украины должна показать лицо в матчах с Португалией и Сербией»

Шевченко: «Сборная Украины должна показать лицо в матчах с Португалией и Сербией»

12 октября 2019, 00:58
9

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Литвы (2:0) поговорил о будущих играх. Впереди у украинцев встречи с Португалией и Сербией.

«Наша задача – провести на высоком уровне все матчи. Мы в ответе перед собой и болельщиками. Не имеем права опускать уровень, мы должны показать лицо в оставшихся двух матчах», – цитирует Шевченко ФФУ.

  • 14 октября, в понедельник, Украина сыграет с Португалией.
  • На Евро-2016 украинцы не вышли из группы.
  • На чемпионат мира-2018 Украина не вышла.

Источник: ФФУ
Отбор ЧЕ-2020 Украина. Премьер-лига Украина Португалия Шевченко Андрей
Комментарии (9)
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Milaninho
1570853323
А до этого они какую часть тела показывали
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ЗаЖиМ61
1570863091
Не только лишь все должны показать лицо.
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амани
1570865596
в Португалии повезло португальцам , надеюсь, сейчас повезет украинцам!
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maratagliulin
1570877873
Ему нельзя произносить таких сложных предложений
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Томик
1570880092
Что опять тут шевченко делает со своей сборной?
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mutabor0992
1570920508
Давай Андрий, покажите дырявому настоящих МУЖИКОВ!!!А то лгбт принцесса берега не чувствует.
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