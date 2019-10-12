Шевченко: «Сборная Украины должна показать лицо в матчах с Португалией и Сербией»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Литвы (2:0) поговорил о будущих играх. Впереди у украинцев встречи с Португалией и Сербией.
«Наша задача – провести на высоком уровне все матчи. Мы в ответе перед собой и болельщиками. Не имеем права опускать уровень, мы должны показать лицо в оставшихся двух матчах», – цитирует Шевченко ФФУ.
- 14 октября, в понедельник, Украина сыграет с Португалией.
- На Евро-2016 украинцы не вышли из группы.
- На чемпионат мира-2018 Украина не вышла.
Источник: ФФУ