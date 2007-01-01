Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Шевченко: «Сборная Украины должна показать лицо в матчах с Португалией и Сербией»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча седьмого тура отборочного цикла Евро-2020 против Литвы (2:0) поговорил о будущих играх. Впереди у украинцев встречи с Португалией и Сербией.

    «Наша задача – провести на высоком уровне все матчи. Мы в ответе перед собой и болельщиками. Не имеем права опускать уровень, мы должны показать лицо в оставшихся двух матчах», – цитирует Шевченко ФФУ.

    • 14 октября, в понедельник, Украина сыграет с Португалией.
    • На Евро-2016 украинцы не вышли из группы.
    • На чемпионат мира-2018 Украина не вышла.

    Источник: ФФУ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73969
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru