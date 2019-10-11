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  • Журналист Скира: «Первые переговоры «ПСЖ» с Неймаром о новом контракте прошли положительно»

Журналист Скира: «Первые переговоры «ПСЖ» с Неймаром о новом контракте прошли положительно»

11 октября 2019, 22:15

«ПСЖ» начал работу по подписанию нового контракта с нападающим Неймаром. По сведениям журналиста Николо Скиры, первый раунд переговоров прошел удачно.

«Для Неймара шаг между почти прощанием летом до продления контракта может быть коротким. Клуб работает над продлением бразильца до 2024 года. Первые переговоры прошли положительно», – информирует Скира.

  • Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
  • Минувшим летом бразилец хотел вернуться в «Барселону», но стороны не договорились о деталях трансфера.
  • Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до 2022 года.

Источник: твиттер Николо Скиры
Франция. Лига 1 Бразилия. Серия А ПСЖ Неймар
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