Тренер сборной Шотландии – о поражении от «России»: «Ужасный результат»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказался после разгромного поражения своей команды от России в матче 7-го тура отбора Евро-2020.

«Первый гол получился легким, необязательным. Пропустили его со стандарта, на котором не справились с опекой автора гола (Дзюбы). А потом игра ускользнула от нас, игроки потеряли уверенность. Жаль, что так получилось. Может, по ходу матча в какие-то моменты вы могли увидеть некоторые наметки того, к чему мы хотим прийти. А результат, конечно, ужасный. Нам нужно играть лучше», – сказал Кларк.

Россия разгромила Шотландию со счетом 4:0.

«Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.

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