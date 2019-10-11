Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер сборной Шотландии – о поражении от «России»: «Ужасный результат»

Тренер сборной Шотландии – о поражении от «России»: «Ужасный результат»

11 октября 2019, 12:18
5

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказался после разгромного поражения своей команды от России в матче 7-го тура отбора Евро-2020.

«Первый гол получился легким, необязательным. Пропустили его со стандарта, на котором не справились с опекой автора гола (Дзюбы). А потом игра ускользнула от нас, игроки потеряли уверенность. Жаль, что так получилось. Может, по ходу матча в какие-то моменты вы могли увидеть некоторые наметки того, к чему мы хотим прийти. А результат, конечно, ужасный. Нам нужно играть лучше», – сказал Кларк.

Как играет сборная России и почему нам скучно?

Для выхода на Евро России осталось не проиграть на Кипре. Но есть и другая интрига

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Шотландия Кларк Стив
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1570787679
Мне результат нравится, зря он так , замечательный результат.
Ответить
subbotaspartak
1570798105
Это вам не с дыней по полю бегать.
Ответить
FanatSerj
1570806263
Там Робертсона больше всего жалко было, он там после четвертого уже за голову схватился и видно молили Клоппа, чтобы его обратно забрал из сборной )))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+