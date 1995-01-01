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    Тренер сборной Шотландии – о поражении от «России»: «Ужасный результат»

    Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказался после разгромного поражения своей команды от России в матче 7-го тура отбора Евро-2020.

    «Первый гол получился легким, необязательным. Пропустили его со стандарта, на котором не справились с опекой автора гола (Дзюбы). А потом игра ускользнула от нас, игроки потеряли уверенность. Жаль, что так получилось. Может, по ходу матча в какие-то моменты вы могли увидеть некоторые наметки того, к чему мы хотим прийти. А результат, конечно, ужасный. Нам нужно играть лучше», – сказал Кларк.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +33515

      portero 1 час назад

      Мне результат нравится, зря он так , замечательный результат.

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