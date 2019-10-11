Комличенко: «Поздравил Дзюбу с забитыми мячами, а он пожелал мне удачи»

Форвард сборной России Николай Комличенко прокомментировал победу россиян над сборной Шотландии (4:0), а также рассказал о том, как празднует собственные голы.

«Поздравил Дзюбу с забитыми мячами, а он пожелал мне удачи. Есть ли у меня жест для празднования голов, как у Дзюбы? Да, есть. Если вы не заметили, в Чехии я нормально забиваю. Если вы сегодня первый раз меня увидели, то я понимаю. Я целую кольцо, передавая жене привет. Сейчас у нас родился сын. Жест – будто палец в рот, как делал Тотти», – поделился Комличенко.