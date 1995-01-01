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    Комличенко: «Поздравил Дзюбу с забитыми мячами, а он пожелал мне удачи»

    Форвард сборной России Николай Комличенко победу россиян над сборной Шотландии (4:0), а также рассказал о том, как празднует собственные голы.

    «Поздравил Дзюбу с забитыми мячами, а он пожелал мне удачи. Есть ли у меня жест для празднования голов, как у Дзюбы? Да, есть. Если вы не заметили, в Чехии я нормально забиваю. Если вы сегодня первый раз меня увидели, то я понимаю. Я целую кольцо, передавая жене привет. Сейчас у нас родился сын. Жест – будто палец в рот, как делал Тотти», – поделился Комличенко.

    • Сборная России победила сборную Шотландии со счетом 4:0.
    • Дубль на счету Дзюбы, по голу у Оздоева и Головина.
    • Для выхода России на Евро-2020 достаточно не проиграть в матче против Кипра.

    Источник: «Чемпионат»

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