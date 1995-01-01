Отбор Евро-2020. Кипр на выезде одержал волевую победу над Казахстаном

Прикольно.
Но смеху довольно.
У нас тут серьёзное дело,
А вдалеке так что-то зазвенело.....
В матче 7-го тура группового этапа квалификации на Евро-2020 сборная Кипра в гостях победила Казахстан.
Казахи повели в счете в первом тайме, когда Темирлан Ерланов пробил из штрафной в нижний угол ворот. Кипр отыгрался во втором тайме с подачи углового – Пьерос Сотериу нанес точный удар головой. Николас Иоанну забил победный гол во встрече, получив в штрафной длинный пас от Йоанниса Кости и вколотив мяч под перекладину.
Отбор Евро-2020. Группа I. 7-й тур.
Голы: 1:0 – Ерланов,34; 1:1 – Сотериу, 73; 1:2 – Иоанну, 84.
Казахстан: Непогодов, Суюмбаев, Малый, Марочкин, Абикен (Федин, 80), Куат, Перцух, Исламхан, Вороговский, Ерланов, Жангылышбай (Хижниченко, 61).
Кипр: Панаги, Кусулос, Лайфис, Иоанну, Кости, Артиматас, Кирьяку, Папулис (Маргаса, 88), Меркис (Шполярич, 62), Сотериу, Минтиккис (Захариу, 46).
Предупреждения: Суюмбаев (4), Меркис (26), Исламхан (26), Ерланов (39), Минтиккис (44), Абикен (50), Куат (64), Перцух (72).
- Киприоты набрали 10 очков и сократили отставание от России до 5 очков.
- Казахстан опустился на четвертое место в группе.