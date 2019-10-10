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  • Отбор Евро-2020. Кипр на выезде одержал волевую победу над Казахстаном

Отбор Евро-2020. Кипр на выезде одержал волевую победу над Казахстаном

10 октября 2019, 18:51
11

В матче 7-го тура группового этапа квалификации на Евро-2020 сборная Кипра в гостях победила Казахстан.

Казахи повели в счете в первом тайме, когда Темирлан Ерланов пробил из штрафной в нижний угол ворот. Кипр отыгрался во втором тайме с подачи углового – Пьерос Сотериу нанес точный удар головой. Николас Иоанну забил победный гол во встрече, получив в штрафной длинный пас от Йоанниса Кости и вколотив мяч под перекладину.

Отбор Евро-2020. Группа I. 7-й тур.

Казахстан – Кипр – 1:2 (1:0).

Голы: 1:0 – Ерланов,34; 1:1 – Сотериу, 73; 1:2 – Иоанну, 84.

Казахстан: Непогодов, Суюмбаев, Малый, Марочкин, Абикен (Федин, 80), Куат, Перцух, Исламхан, Вороговский, Ерланов, Жангылышбай (Хижниченко, 61).

Кипр: Панаги, Кусулос, Лайфис, Иоанну, Кости, Артиматас, Кирьяку, Папулис (Маргаса, 88), Меркис (Шполярич, 62), Сотериу, Минтиккис (Захариу, 46).

Предупреждения: Суюмбаев (4), Меркис (26), Исламхан (26), Ерланов (39), Минтиккис (44), Абикен (50), Куат (64), Перцух (72).

  • Киприоты набрали 10 очков и сократили отставание от России до 5 очков.
  • Казахстан опустился на четвертое место в группе.

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Европа Кипр Казахстан
Комментарии (11)
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бочаров
1570723016
Киприоты даёте победу над бельгией.
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Serjoga
1570723070
Вот на Кипре и посмотрим на нашу сборную! Хотя и сегодня скатают 1:1!
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Ссппааррттаакк
1570723719
Как бы и нам сегодня не заплакать.
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giluxa1963
1570724567
надо на себя надеяться хотя звоночек прозвонил
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Сенситив
1570725131
всё ж киприоты привезли свой, ну и вставили, пустяк в казахские расслабленные булки, как-то так...))
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Олег1204
1570725464
Красава
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panmon
1570726772
теперь на устраивает ничья с Шотландией (ну и победа над Сан Марино)
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Иван_Невский
1570727576
казахи испортили праздник себе . счастье было близко..
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BRO_football
1570729845
Россия на своём поле слабовато сыграла против Кипра, хоть и выиграла 1:0. Так что смеяться над Казахстаном пока что рано.
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subbotaspartak
1570730282
Прикольно. Но смеху довольно. У нас тут серьёзное дело, А вдалеке так что-то зазвенело.....
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