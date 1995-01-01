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    Отбор Евро-2020. Кипр на выезде одержал волевую победу над Казахстаном

    В матче 7-го тура группового этапа квалификации на Евро-2020 сборная Кипра в гостях победила Казахстан.

    Казахи повели в счете в первом тайме, когда Темирлан Ерланов пробил из штрафной в нижний угол ворот. Кипр отыгрался во втором тайме с подачи углового – Пьерос Сотериу нанес точный удар головой. Николас Иоанну забил победный гол во встрече, получив в штрафной длинный пас от Йоанниса Кости и вколотив мяч под перекладину.

    Отбор Евро-2020. Группа I. 7-й тур.

    Казахстан – Кипр – 1:2 (1:0).

    Голы: 1:0 – Ерланов,34; 1:1 – Сотериу, 73; 1:2 – Иоанну, 84.

    Казахстан: Непогодов, Суюмбаев, Малый, Марочкин, Абикен (Федин, 80), Куат, Перцух, Исламхан, Вороговский, Ерланов, Жангылышбай (Хижниченко, 61).

    Кипр: Панаги, Кусулос, Лайфис, Иоанну, Кости, Артиматас, Кирьяку, Папулис (Маргаса, 88), Меркис (Шполярич, 62), Сотериу, Минтиккис (Захариу, 46).

    Предупреждения: Суюмбаев (4), Меркис (26), Исламхан (26), Ерланов (39), Минтиккис (44), Абикен (50), Куат (64), Перцух (72).

    • Киприоты набрали 10 очков и сократили отставание от России до 5 очков.
    • Казахстан опустился на четвертое место в группе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии11
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      Рейтинг: +4406

      subbotaspartak 3 минуты назад

      Прикольно.
      Но смеху довольно.
      У нас тут серьёзное дело,
      А вдалеке так что-то зазвенело.....

      0
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      Рейтинг: +5113

      BRO_football 11 минут назад

      Россия на своём поле слабовато сыграла против Кипра, хоть и выиграла 1:0. Так что смеяться над Казахстаном пока что рано.

      1
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      Рейтинг: +1686

      Иван_Невский 49 минут назад

      казахи испортили праздник себе .
      счастье было близко..

      0
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      Рейтинг: +2354

      panmon 1 час назад

      теперь на устраивает ничья с Шотландией (ну и победа над Сан Марино)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +143

      Олег1204 1 час назад

      Красава

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +591

      Сенситив 1 час назад

      всё ж киприоты привезли свой, ну и вставили, пустяк
      в казахские расслабленные булки, как-то так...))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1540

      giluxa1963 1 час назад

      надо на себя надеяться хотя звоночек прозвонил

      1
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      Рейтинг: +194

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Как бы и нам сегодня не заплакать.

      2
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      Рейтинг: +7874

      Serjoga 2 часа назад

      Вот на Кипре и посмотрим на нашу сборную! Хотя и сегодня скатают 1:1!

      2
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      Рейтинг: +309

      бочаров 2 часа назад

      Киприоты даёте победу над бельгией.

      0
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      Рейтинг: +1686

      Иван_Невский > бочаров 48 минут назад

      следующие мы, как бы у Кипра.

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