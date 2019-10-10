Селюк – о травме Малкома: «Зенит» вляпался в дерьмо»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с вингером «Зенита» Малкомом, который пропустит еще два месяца из-за травмы.

«Я раньше говорил, что «Зенит» вляпался, а сейчас могу сказать, что они вляпались в дерьмо. То, что я сейчас скажу не относится ко всей нации. Но у большинства бразильцев, если у них есть контракт, то им, как говорится, наплевать. Они получают деньги и все.

Часто привозят бразильцев, а потом им хочется на родину. Получается, что европейские клубы приобретают футболиста из Бразилии, он не адаптируется и возвращается обратно на родину, а часть зарплаты платит его клуб. Это уже поставлено на бизнес в Бразилии.

Это не касается Малкома, но перед тем, как брать, нужно все проверять. «Зенит» вляпался, Малком не играет, а деньги заплачены. Нужно кого-то спросить за это, а то у нас в России часто бывает, что никто ни за что не отвечает», – сказал Селюк.