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Селюк – о травме Малкома: «Зенит» вляпался в дерьмо»

10 октября 2019, 11:49
27

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с вингером «Зенита» Малкомом, который пропустит еще два месяца из-за травмы.

«Я раньше говорил, что «Зенит» вляпался, а сейчас могу сказать, что они вляпались в дерьмо. То, что я сейчас скажу не относится ко всей нации. Но у большинства бразильцев, если у них есть контракт, то им, как говорится, наплевать. Они получают деньги и все.

Часто привозят бразильцев, а потом им хочется на родину. Получается, что европейские клубы приобретают футболиста из Бразилии, он не адаптируется и возвращается обратно на родину, а часть зарплаты платит его клуб. Это уже поставлено на бизнес в Бразилии.

Это не касается Малкома, но перед тем, как брать, нужно все проверять. «Зенит» вляпался, Малком не играет, а деньги заплачены. Нужно кого-то спросить за это, а то у нас в России часто бывает, что никто ни за что не отвечает», – сказал Селюк.

  • «Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.
  • Бразилец успел провести два матча. С 10 августа он не играет.
  • По словам гендиректора петербургского клуба Александра Медведева, у футболиста повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
  • Из-за этой травмы карьера спортсмена может оказаться под угрозой.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Селюк Дмитрий
Комментарии (27)
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NEONFOL
1570697540
тут дядька ты абсолютно прав
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mihail200606
1570697758
Ну травмы то у всех бывают.. Че сразу дерьмо.. Вот манчини с его пачкой купленных аргентосов это да.. Дерьмо было
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Давид59
1570699836
Ну в данном случае он не халявит. Травма - есть. Так что по-моему слишком жёстко Селюк гонит.
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VGreen
1570700950
ага, зениту надо было предугадать, что Малком получит травму. а Малком, чтобы не играть, сделал себе операцию. ай да Селюк, ай да далба ё б
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paracetamol
1570703339
«Зенит» вляпался в дерьмо, а Селюк сидит там по уши.
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bset
1570704579
Ну руководство Зенита не дураки, видимо не все так очевидно было, с кем не бывает. А Селюк как раз дурак, потому что как всегда выводы непонятные делает. Зато своих нахваливает. Случись, втюхает своего подопечного, тот сломается, будет громче всех орать, что все нормально, с кем не бывает.
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Gek Dement
1570705023
Покупали его полностью здоровым. Травмы случаются. Вылечится, после перерыва выйдет на поле играть и все будет ок.
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Путник 13
1570709841
Прав..
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Kollljan
1570709871
Его тщательно вылечат, он заиграет, а потом его продадут за очень большие бабосы.
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Valeron2790
1570713556
Зенит вляпался в Серюка? Да, нахер бразильцев, все пачками скупаем угольков из Кот-Дивуара, подопечных Серюка, тупо, что бы это Ч.М.О не воняло каждый день.
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