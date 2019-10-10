Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Селюк – о травме Малкома: «Зенит» вляпался в дерьмо»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с вингером «Зенита» Малкомом, который пропустит еще два месяца из-за травмы.

    «Я раньше говорил, что «Зенит» вляпался, а сейчас могу сказать, что они вляпались в дерьмо. То, что я сейчас скажу не относится ко всей нации. Но у большинства бразильцев, если у них есть контракт, то им, как говорится, наплевать. Они получают деньги и все.

    Часто привозят бразильцев, а потом им хочется на родину. Получается, что европейские клубы приобретают футболиста из Бразилии, он не адаптируется и возвращается обратно на родину, а часть зарплаты платит его клуб. Это уже поставлено на бизнес в Бразилии.

    Это не касается Малкома, но перед тем, как брать, нужно все проверять. «Зенит» вляпался, Малком не играет, а деньги заплачены. Нужно кого-то спросить за это, а то у нас в России часто бывает, что никто ни за что не отвечает», – сказал Селюк.

    • «Зенит» летом купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро плюс бонусы.
    • Бразилец успел провести два матча. С 10 августа он не играет.
    • По словам гендиректора петербургского клуба Александра Медведева, у футболиста повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
    • Из-за этой травмы карьера спортсмена может оказаться под угрозой.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:49
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4721

      ilichkadr 5 минут назад

      Вляпался или нет покажет время. Что касаемо Селюка, то он действительно вляпался с негром. Теперь носится о очередным негром -Седриком, не понимая, что торговля рабами запрещена ещё в 19 веке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8129

      KLIM777 26 минут назад

      валенок идиотский вообще курсе, что есть травмы? У того же Мамманы, который и сезона не отыграл. От этого никто не застрахован идиот больной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1366

      VGreen 32 минуты назад

      ага, зениту надо было предугадать, что Малком получит травму.
      а Малком, чтобы не играть, сделал себе операцию.

      ай да Селюк, ай да далба ё б

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      Alex-96 49 минут назад

      А че сельдюк не добавил, что надо было купить у него яя-туре?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1366

      VGreen > Alex-96 33 минуты назад

      ахаха))
      ща у него новый тренд - Гогуа))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +242

      Давид59 50 минут назад

      Ну в данном случае он не халявит. Травма - есть. Так что по-моему слишком жёстко Селюк гонит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3530

      порт 52 минуты назад

      Что Селюка слушать, что Уткина, один только навоз.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      alarm 1 час назад

      пока и без малкома справляемся, делим 1 место и там и тут. даже больше скажу - зенит может себе позволить потерять эти 40 лямов. а бонусов котолонским и так не видать, раз он не играет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      greatsergey_nokappa > alarm 1 час назад

      дележка первого места - весьма сомнительный результат для команды в чемпионате, в котором соперники и близко не могут позволить себе подобные затраты на игроков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5920

      mihail200606 1 час назад

      Ну травмы то у всех бывают.. Че сразу дерьмо..
      Вот манчини с его пачкой купленных аргентосов это да.. Дерьмо было

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      NEONFOL 1 час назад

      тут дядька ты абсолютно прав

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73954
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru